Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. По его словам, Украине нужно дальнобойное оружие, чтобы быстро деоккупировать Крым.

К теме Военный или дипломатический путь: в МИДе высказали позицию по освобождению Крыма

Какое оружие нужно Украине для освобождения Крыма

Как подчеркнул Черник, для быстрого освобождения Крыма, прежде всего, Украине нужны ракеты ATACMS, у которых дальность поражения – около 300 километров. Их можно запускать из систем HIMARS.

Безусловно, было бы хорошо, если бы Украина также получила истребители F-16 и соответствующее вооружение к ним. Тогда оккупантам в Крыму будет очень сложно.

F-16 могут нести на борту очень дальнобойную ракету AGM-158, некоторые модификации которой могут бить более чем на 900 километров. Весь Крымский полуостров имеет с севера на юг около 250 километров, с востока на запад – 360 километров. Носитель с такой ракетой может не приближаться к зоне боевых действий. Так можно "погрузить" Крымский мост и выбивать военную инфраструктуру в Крыму,

– рассказал Черник.

Какое оружие было бы хорошо получить Украине для деоккупации Крыма – рассказал Черник: смотрите видео

Не стоит забывать и о ракетах класса "воздух – воздух" AIM-120. Некоторые ее модификации могут бить на расстояние до 180 километров. Это поможет фактически закрыть небо над полуостровом. В таких условиях капитуляция оккупантов в Крыму произошла бы буквально за несколько месяцев.

Ситуация с Крымом: последние новости