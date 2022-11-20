Возвращение Крыма дипломатическим путем: эксперт рассказал, насколько реален сценарий

Возвращение Крыма под флаг Украины действительно может состояться дипломатическим путем. Но прежде ВСУ проведут серьезную работу по демилитаризации полуострова, в частности, и методами "хлопка".

Об этом 24 каналу рассказал политический и экономический эксперт Валерий Клочок. Ранее сообщалось о том, что Ермак дал сигнал о грядущей военной кампании в Крыму.

Читайте также Все будет зависеть от действий врага, – военный эксперт об очередности освобождения Крыма и Донбасса

Несколько сценариев деоккупации Крыма

Клочок отметил, что мнение Марка Милли о том, что Крым вернется дипломатическим путем, а не военным – это один из сценариев деоккупации полуострова. Заместитель министра обороны Украины вообще говорил об освобождении Крыма в декабре, правда, Ермак сразу же сказал, что это мечты Минобороны. В общем, деоккупация Крыма может произойти внезапно, как и война может завершиться просто внезапно в один момент.

В условиях войны мы вряд ли узнаем правду. Мы сможем анализировать более подробно постфактум,

– заметил политический и экономический эксперт.

Клочок рассказал, насколько реальный сценарий возвращения Крыма по дипломатическому пути: смотрите видео

Любому увольнению Крыма будет предшествовать работа ВСУ

Он продолжил, что дипломатический путь возможен, но он будет не совсем дипломатическим. Перед этим ВСУ проведут и уже проводят колоссальную работу по демилитаризации Крыма. Залужный подтвердил, что мы уничтожили некоторые объекты военной инфраструктуры на оккупированном полуострове, ОК "Юг" подтвердило удары по морским объектам, не забывайте и о Крымском мосте.

"Мы будем принуждать Россию к "жесту доброй воли". Это, фактически, то самое принуждение к миру, о котором в свое время говорили россияне. Сегодня Украина и Запад принуждают Россию к миру, и хотя эта тема не приобрела еще такую огласку, оно происходит ", – подчеркнул Клочок.

Новости Крыма: последние события