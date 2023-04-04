Нет сомнений, что Крым будет деоккупирован. Так, россияне уже уменьшают свой пропагандистский пыл. Об этом 24 Канала сказал политолог Валентин Гладких.

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Так, в этом году в России отказались от громкого празднования дать "возвращение Крыма в родную гавань". Это свидетельствует о том, что они осознают: в текущих обстоятельствах не стоит лишний раз это подчеркивать.

Экзальтация российского общества уже не столь велика, какой она была раньше. Наконец-то россияне поняли стоимость этого возвращения. Это было не "безвозмездное возвращение", сейчас оно очень дорого им обходится,

– подчеркнул политолог.

У местного населения также изменяются настроения. Они прекрасно отдают себе отчет, на пороге чего сегодня находятся.

"Они (оккупанты – 24 Канал) не пытаются сделать из Крыма некий символ, что это их последний и решительный бой. Я склонен думать, что наоборот они создают определенные предпосылки для того, что Крым может быть покинут, и жизнь у них будет дальше продолжаться. Будут искать другие пропагандистские штампы", – уверяет Гладких.

Интересно, что с точки зрения российской конституции Херсон – это тоже территория государства-агрессора. оккупанты говорили, что в случае любого посягательства на территорию России они применят ядерное оружие. "Все это бред. С таким успехом они могут Киев включить в конституцию", – подчеркивает политолог. Де-факто это ничего не меняет.

Бряцание ядерной дубинкой, во-первых, встречает резкую реакцию со стороны мирового сообщества, кстати, и Китая тоже. Во-вторых, оно демонстрирует, что путинский режим – это неадекваты, опасные для существования цивилизованного мира,

– убежден Валентин Гладких.

Они вызывают только предостережение и заставляют цивилизованный мир все больше поддерживать Украину.

"Сегодня только Украина является тем действенным инструментом, который может давать отпор экспансии этого режима неадекватов", – подытожил политолог.

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