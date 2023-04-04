Немає сумнівів, що Крим буде деокуповано. Так, росіяни вже зменшують свій пропагандистський запал. Про це 24 Каналу сказав політолог Валентин Гладких.

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Крим звільнять, а життя росіян триватиме

Так, цьогоріч у Росії відмовилися від гучного святкування дати "вазвращєнія Крима в радную гавань". Це свідчить про те, що вони усвідомлюють: у поточних обставинах не варто зайвий раз на цьому наголошувати.

Екзальтація російського суспільства вже не є такою великою, якою вона була раніше. Нарешті росіяни зрозуміли вартість цього повернення. Це був не "бєзвозмєздноє вазвращеєніє", зараз воно дуже дорого їм обходиться,

– наголосив політолог.

У місцевого населення також змінюються настрої. Вони чудово усвідомлюють, на порозі чого сьогодні перебувають.

"Вони (окупанти – 24 Канал) не намагаються зробити з Криму такий собі символ, що це їхній останній і рішучий бій. Я схильний думати, що навпаки вони створюють певні передумови для того, що Крим може бути залишений, і життя ля них далі триватиме. Шукатимуть інші пропагандистські штампи", – запевняє Гладких.

Цікаво, що з точки зору російської конституції Херсон – це також територія держави-агресорки. Окупанти говорили, що у випадку будь-якого зазіхання на територію Росії вони застосують ядерну зброю. "Усе це є маячня. З таким успіхом вони можуть Київ включити до конституції", – підкреслює політолог. Де-факто це нічого не змінює.

Брязкання ядерною дубинкою, по-перше, зустрічає різку реакцію з боку світової спільноти, до речі, і Китаю також. По-друге, воно демонструє, що путінський режим – це неадеквати, які є небезпечними для існування цивілізованого світу,

– переконаний Валентин Гладких.

Вони викликають лише пересторогу і змушують цивілізований світ дедалі більше підтримувати Україну.

"Сьогодні лише Україна є тим дієвим інструментом, який може давати відсіч експансії цього режиму неадекватів", – підсумував політолог.

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