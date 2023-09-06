Путин понимает только язык силы: для деоккупации Крыма нужно реализовать два кейса

Для освобождения Крыма украинским военным нужно системно и методично уничтожать враждебный военный потенциал. Политико-дипломатические способы не сработают, ведь Владимир Путин не умеет договариваться.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Владислав Селезнев. Он отметил, что недавняя встреча Путина с турецким президентом еще раз это подтверждает.

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Надо разрушить их боевой потенциал

С Путиным никакие договоренности не сработают, потому что он их не понимает. С ним надо говорить с позиции силы, поэтому сегодня украинская армия то и дело доказывает, каково настоящее положение дел в российской армии. По словам Владислава Селезнева, российская пропаганда на протяжении десятилетий создавала образ "мощной армии", но реальность кардинально отличается от того, что рассказывают пропагандисты.

Путин понимает только язык силы, поэтому шаг за шагом, системно и методично, разрушая вражеский военный потенциал, мы сможем продвигаться вперед,

– сказал военный эксперт.

Он также добавил, что разрушение боевого потенциала российской армии важно для нашего будущего, для того, чтобы Украина имела возможность находиться в безопасном пространстве. В качестве примера эксперт привел ситуацию на деоккупированных территориях.

"Посмотрите на территорию Черниговщины, Сумщины, Харьковщины – они давно освобождены от врага, однако постоянно страдают от вражеских атак. Поэтому нам нужно упорно и системно разрушать их военный потенциал. Над этим сегодня работает украинская армия", – подчеркнул военный эксперт.

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Для деоккупации Крыма, по мнению Селезнева, нужно реализовать два кейса: разрушить Керченский мост и уничтожить боевой потенциал русской армии. Для этого нам нужно вооружение, в том числе большое количество ракет.

Разрушение Керченского моста позволит нам избавиться от устойчивой логистики враждебных группировок и их сил и средств. Важно и методическое разрушение боевого потенциала окупантов. Для того чтобы методично работать по вражеским объектам, нужны ракеты,

– заметил Селезнев.

Военный эксперт подчеркнул, что независимые журналисты-исследователи обнаружили и верифицировали на территории Крыма сотни военных объектов, а это значит, что нам еще есть над чем работать.

"Враг еще имеет ресурсы, но нам нужно превратить их в пыль", - подытожил Селезнев.

Деоккупация Крыма: что известно