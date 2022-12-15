Украина сможет вернуть Крым: Залужный назвал условие

Временно оккупированный полуостров является ключом к разрешению военного конфликта с Россией. Украина вернет Крым, если продвинется на несколько километров вглубь фронта.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он заявил, чтобы добраться до границ Крыма, ВСУ нужно преодолеть расстояние в 84 километра до Мелитополя.

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Как украинские военные вернут Крым

Залужный не смог констатировать, сдерживают ли союзники Украины наступление на Крым. Однако Главнокомандующий заверил, что контроль над Мелитополем дал бы полный контроль над наземным коридором.

Поскольку, по словам военного, из Мелитополя ВСУ уже могут обстреливать Крымский перешеек. Но это возможно, только если Украина получит соответствующие ресурсы от западных партнеров.

Для победы Украине нужны ресурсы

С вооружением, которое сейчас есть у Украины, ВСУ не могут проводить новые крупные операции, хотя над этим уже работают.

Я знаю, что могу победить этого врага. Но мне нужны ресурсы. Мне нужно 300 танков, 600 – 700 БМП, 500 гаубиц,

– заявил Залужный.

С такими ресурсами, по словам Главнокомандующего, Украина вполне реально может выйти на рубежи 23 февраля. Залужный говорит, что "мы получаем то, что получаем", но это – самая малость того, что нам действительно нужно.

Основные тезисы интервью Залужного: