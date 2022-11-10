ВСУ двигаются вперед: Гайдай анонсировал освобождение новых территорий Луганской области

Вооруженные силы Украины продолжают свое контрнаступление в Луганской области. Освобождать территорию не получается быстро, ведь противник сконцентрировал много сил и средств, чтобы сдержать украинских защитников.

Однако успехи в продвижении все же есть. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, как проходит деоккупация Луганской области.

Читайте также Ситуация ужасная, – сказал Гайдай, насколько готова Луганщина к зиме и как выжить людям

Ситуация тяжелая, однако продвигаются вперед: как проходит контрнаступление в Луганской области

Вероятно, в дальнейшем будет только больше освобожденных городов и сел. Сергей Гайдай отметил, что захватчикам удалось сосредоточить большое количество техники и военной силы в регионе.

Кроме того, они продолжают строить фортификационные постройки. Поэтому ВСУ не могут продвигаться на Луганском направлении так быстро, как они это делали на Харьковском.

Глава ОВА добавил, что среди оккупантов много новомобилизованных. Они не являются хорошими бойцами, однако все равно несут опасность. Несмотря на это, ВСУ все равно двигаются вперед.

Интересно В Луганской области россияне массово сдаются в плен, их даже никто не считает, – Гайдай

Гайдай о сезоне "хлопка" в Луганской области

Сергей Гайдай сообщил, что украинские артиллеристы беспощадно бьют по оккупантам. В область регулярно наведывается "хлопок".

Под удар попадают склады боеприпасов, запасы топлива и воинские части. Настроения среди оккупантов довольно панические.

Захватчики выселяют людей из квартир, расположенных на границе с линией фронта. Однако делают это не из-за опасения за жизнь местных жителей. Они боятся, что украинцы будут подсказывать ВСУ место дислокации их техники и складов.

На сколько километров ВСУ продвинулись в Луганской области

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов рассказал на брифинге 10 ноября, что только за минувшие сутки 9 ноября ВСУ продвинулись в Луганской области.

Только за минувшие сутки (9 ноября – 24 канал) подразделения наших войск продвинулись на некоторых направлениях в ходе ведения боевых действий на расстояние до 2 километров,

– сообщил Громов.

По его данным, наши продвигаются и в Херсонской и Николаевской областях.

Обратите внимание Оккупанты уничтожили тысячи многоэтажек в Луганской области, восстановить хотят аж 4

Общие потери врага по состоянию на 10 ноября

Оккупантов – 78 690 (+740)

танков – 2804 (+3);

боевых бронированных машин – 5682 (+16);

артиллерийских систем – 1805 (+3);

РСЗО – 393 (+0);

средств ПВО – 205 (+0);

самолетов – 278 (+0);

вертолетов – 260 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1499 (+16);

крылатых ракет – 399 (+0);

кораблей и катеров – 16 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4242 (+15);

специальной техники – 159 (+0).

На тему – ВСУ ударили по подразделению "кадыровцев" в Луганской области: смотрите видео