Однак успіхи у просуванні все ж є. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, як саме проходить деокупація Луганської області.

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Ситуація тяжка, однак просуваються вперед: як проходить контрнаступ на Луганщині

Ймовірно, надалі буде тільки більше звільнених міст та сіл. Сергій Гайдай зауважив, що загарбникам вдалося зосередити велику кількість техніки та військової сили у регіоні.

Крім того, вони продовжують будувати фортифікаційні споруди. Через це ЗСУ не можуть просуватися на Луганському напрямку так швидко, як вони це робили на Харківському.

Голова ОВА додав, що серед окупантів багато новомобілізованих. Вони не є хорошими бійцями, проте все одно несуть небезпеку. Не дивлячись на це, ЗСУ все одно рухаються вперед.

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Гайдай про сезон "бавовни" на Луганщині

Сергій Гайдай повідомив, що українські артилеристи нещадно б'ють по окупантах. В область регулярно навідується "бавовна".

Під удар потрапляють склади боєприпасів, запаси палива та військові частини. Настрої серед окупантів доволі панічні.

Загарбники виселяють людей з квартир, що розташовані на межі з лінією фронту. Однак роблять це не через побоювання за життя місцевих мешканців. Вони бояться, що українці підказуватимуть ЗСУ місце дислокації їхньої техніки та складів.

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Загальні втрати ворога станом на 10 листопада

Окупантів – 78 690 (+740)

танків – 2804 (+3);

бойових броньованих машин – 5682 (+16);

артилерійських систем – 1805 (+3);

РСЗВ – 393 (+0);

засобів ППО – 205 (+0);

літаків – 278 (+0);

гелікоптерів – 260 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16);

крилатих ракет – 399 (+0);

кораблів та катерів – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4242 (+15);

спеціальної техніки – 159 (+0).

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