Руководитель проекта Денис Бигус рассказал 24 Каналу, что уголовные производства открыли Офис генпрокурора и Служба безопасности. Впоследствии дело передали ГБР. По одной из статей наказание предусматривает до 10 лет заключения.

Интересно Bihus․Info уверяет, что за его сотрудниками незаконно следила СБУ

"Из любопытства хотелось бы посмотреть, как все по закону будет расследовано и дойдет до этапов, которые предусматривает Уголовный кодекс согласно 359 статье. Но если честно, я определенным образом скептичен относительно этих результатов. Есть вещи, которые бы мне хотелось, чтобы состоялись, а они за последние 20 лет все никак. Не уверен, что это будет первый такой случай, когда все произойдет, как мне хочется", – отметил руководитель проекта.

Позорная операция

Команда журналистов-расследователей Bihus.Info опубликовала фильм-расследование о том, кто следил за ними во время корпоратива в декабре. Руководитель издания предположил, что операцию возглавлял работник Департамента защиты национальной государственности СБУ Игорь Кравченко. В телефонную книжку его записывали как "Игорь СБУ", "Игорь Борисович ДЗНД" и другие.

Это действительно неприятный и болезненный момент. Я знаю абсолютные героические и высокоэффективные операции СБУ по войне, но теперь видно, что есть абсолютно позорные по всем параметрам операции, касающиеся журналистов. Есть и то, и то. Не очень нравится "комкать" все в одно. Такая у нас Служба многогранная,

– сказал Бигус.

О бюджете и двигателе идеи

В расследовании фигурировали около 30 работников, привлеченных в операции. Журналистов снимали скрытыми камерами, в частности, в гостиничных номерах, а потом видео, на котором операторы употребляют наркотические вещества, "слили" через сомнительный сайт, не имеющий редактора. Эти все действия могли оплачиваться, вероятнее всего, из бюджета Украины.

Немного хочется верить, что бюджет этого мероприятия не из оперативных фондов, выделенных на защиту национальной государственности. Если еще и прошло официальным бюджетом, это вообще "рука-лицо"<..> Три десятка людей, полноценная рабочая неделя, аренда, еда. Ну, какую-то "копеечку" потратили,

– подчеркнул Денис Бигус.

"По всем историям, которые мне очень много людей рассказали, эта вся идея начинается с Офиса. Могу ли я категорически сказать? Нет. Абсолютно логично, что либо эта история какая-то инспирированная, или целый Департамент в СБУ сошел с ума и решил заниматься самодеятельностью. Настолько считаю невозможным второй вариант, что остается только первый", – констатировал руководитель проекта.

О встрече с G7

В конце января послы стран "Группы семи" встретились с украинскими журналистами и руководителями СМИ для обсуждения состояния свободы прессы в нашей стране. Во встрече приняли участие Денис Бигус и около 10 его коллег.

"Там были другие истории. Я не буду пересказывать. После этого у меня сложилось впечатление, что взаимоотношения между СМИ и властью Украины за последние 3 – 4 месяца стали значительно хуже. Причем, это какие-то целенаправленные шаги власти", – рассказал Бигус.

Проблема значительно шире

Европейские и американские партнеры неоднократно заявляли, что диктатура и запрет свободы слова просто недопустима. Если не наказать организаторов слежки и прослушивания, ситуация может повлечь необратимые последствия для Украины.

Эта история значительно глубже. В этом ее удивительность. Я говорю о видео, но меня это до сих пор удивляет,

– сказал Бигус.

Был же какой-то "план" у спецслужбы, чтобы провести слежку и попытаться дискредитировать журналистов. Однако в какой-то момент должно было стать понятным, что за системной слежкой за журналистами гораздо большая проблема. Она была очевидной еще с самого начала. Уровень планирования абсолютно одношаговый.

"Ирония в том, что они что-то хотели показать, они что-то и показали. С их точки зрения до какого-то момента все происходило по плану: они смогли найти, поставить (камеры и прослушку – 24 Канал), показали видео и что? Все прошло "по плану". План – дерьмо. Я до сих пор не могу понять в чем он заключался. Почему за этот период подготовки не нашлось человека, который бы сказал "бред делаем", – заметил Бигус.

А теперь глава СБУ Василий Малюк встречается с послами "Группы семи", потому что "вдруг" оказалось, что слежка за журналистами абсолютно недопустима для членов G7.

Как отреагировали в СБУ