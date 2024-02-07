Керівник проєкту Денис Бігус розповів 24 Каналу, що кримінальні провадження відкрили Офіс генпрокурора та Служба безпеки. Згодом справу передали ДБР. За однією зі статей покарання передбачає до 10 років ув'язнення.

Цікаво Bihus․Info запевняє, що за його співробітниками незаконно стежила СБУ

"З цікавості хотілося б подивитись, як все за законом буде розслідувано й дійде до етапів, які передбачає Кримінальний кодекс згідно із 359 статтею. Але якщо чесно, я певним чином скептичний щодо цих результатів. Є речі, які б мені хотілось, щоб відбулись, а вони за останні 20 років все ніяк. Не впевнений, що це буде перший такий випадок, коли все станеться, як мені хочеться", – зазначив керівник проєкту.

Ганебна операція

Команда журналістів-розслідувачів Bihus.Info опублікувала фільм-розслідування про те, хто стежив за ними під час корпоративу в грудні. Керівник видання припустив, що операцію очолював працівник Департаменту захисту національної державності СБУ Ігор Кравченко. У телефонну книжку його записували як "Ігор СБУ", "Ігор Борисович ДЗНД" тощо.

Це дійсно неприємний та болючий момент. Я знаю абсолютні героїчні та високоефективні операції СБУ щодо війни, але тепер видно, що є абсолютно ганебні за всіма параметрами операції, які стосуються журналістів. Є і те, і те. Не дуже подобається "комкати" все в одне. Така у нас Служба багатогранна,

– сказав Бігус.

Про бюджет та рушія ідеї

У розслідуванні фігурували близько 30 працівників, залучених в операції. Журналістів знімали прихованими камерами, зокрема, у готельних номерах, а потім відео, на якому оператори вживають наркотичні речовини, "злили" через сумнівний сайт, що не має редактора. Ці всі дії могли оплачуватися, найімовірніше, з бюджету України.

Трохи хочеться вірити, що бюджет цього заходу не з оперативних фондів, виділених на захист національної державності. Якщо ще й пройшло офіційним бюджетом, це взагалі "рука-ліцо".<..> Три десятки людей, повноцінний робочий тиждень, оренда, поїсти – ну, якусь "копієчку" витратили,

– наголосив Денис Бігус.

"За всіма історіями, які мені дуже багато людей розповіли, ця вся ідея починається з Офісу. Чи можу я категорично сказати? Ні. Абсолютно логічно, що або ця історія якась інспірована, або цілий Департамент в СБУ зійшов з розуму і вирішив займатися самодіяльністю. Настільки вважаю неможливим другий варіант, що залишається лише перший", – констатував керівник проєкту.

Про зустріч з G7

У кінці січня посли країн "Групи семи" зустрілися з українськими журналістами та керівниками ЗМІ для обговорення стану свободи преси в нашій країні. У зустрічі взяли участь Денис Бігус та близько 10 його колег.

"Там були інші історії. Я не буду переповідати. Після цього у мене склалося враження, що взаємини між ЗМІ та владою України за останні 3 – 4 місяці стали значно гіршими. Причому, це якісь цілеспрямовані кроки влади", – розповів Бігус.

Проблема значно ширше

Європейські та американські партнери неодноразово заявляли, що диктатура та заборона свободи слова просто неприпустима. Якщо не покарати організаторів стеження та прослуховування, ситуація може спричини безповоротні наслідки для України.

Ця історія значно глибше. У цьому її дивовижність. Я кажу про відео, але мене це досі дивує,

– сказав Бігус.

Був же якийсь "план" в спецслужби, щоб провести стеження та спробувати дискредитувати журналістів. Проте в якийсь момент мало стати зрозумілим, що за системним стеженням за журналістами набагато більша проблема. Вона була очевидною ще з самого початку. Рівень планування абсолютно однокроковий.

"Іронія в тому, що вони щось хотіли показати, вони щось і показали. З їхньої точки зору до якогось моменту все відбувалося за планом: вони змогли знайти, поставити (камери та прослуховування – 24 Канал), показали відео і що? Все пройшло "за планом". План – лайно. Я досі не можу зрозуміти в чому він полягав. Чому за цей період підготовки не знайшлось людини, яка б сказала "маячню робимо", – зауважив Бігус.

А тепер голова СБУ Василь Малюк зустрічається з послами "Групи семи", бо "раптом" виявилося, що стеження за журналістами абсолютно неприпустиме для членів G7.

Як відреагували в СБУ