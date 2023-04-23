Депортация украинских детей в Россию: один из сценариев агрессора – убийство родителей

С начала вторжения в Украину российские террористы похищают и незаконно депортируют наших детей в свое государство-агрессор. Уже известно о минимум пяти сценариях, к которым прибегают оккупанты.

По одному из сценариев, сначала россияне убивают родителей, а затем уносят несовершеннолетних. Об этом в эксклюзивном интервью 24 Канала рассказала советница-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук.

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Оккупанты убивают родителей, а детей депортируют

Среди сценариев, к которым прибегают россияне при депортации детей – убийство их родителей. После такого жестокого преступления оккупанты забирают несовершеннолетних, оставшихся с другими взрослыми – родными, друзьями семьи.

Это произошло, например, в кейсе двух первых детей, которых нам удалось вернуть. Это был Илья Матвиенко и Кира Обединская. Мальчик получил тяжелое ранение в ногу, а мама погибла в его объятиях. Кира потеряла отца прямо на глазах, когда он пытался уйти за водой. И собственно этих похищенных детей россияне повезли в Донецк, готовя к депортации в Россию,

– отметила Дарья Герасимчук.

Полное интервью с Дарьей Герасимчук о том, как оккупанты похищают украинских детей, бьют, психологически насилуют и пытаются сделать из депортированных новых граждан России, читайте в, на сайте

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Агрессор не собирается возвращать маленьких украинцев

Все действия россиян говорят о том, что они не собираются и, собственно, никогда не собирались возвращать украинских детей обратно домой. В частности, это экстремально ускоренная процедура усыновления, изменения гражданства и так называемая "плюшка", которую придумали военные преступники – бесплатное образование в России для украинских детей.

"Все это сделали для того, чтобы украинские дети домой не возвращались, они их не собирались и не собираются возвращать. Именно поэтому это не эвакуация, а принудительное перемещение и депортация, по сути, похищение украинских детей, что является признаком геноцида", – подчеркнула Герасимчук.