Об этом 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Так он прокомментировал заявление так называемой "уполномоченной при президенте России по правам ребенка" Марии Львовой-Беловой, похитившей украинского ребенка. Она жаловалась, что "усыновленный сын" рассказывает, что сейчас "съест москалика".

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Они еще глубже себя закапывают

Как рассказал Подоляк, он достаточно много общался с представителями режима Владимира Путина еще раньше в рамках переговорного процесса. Одна из особенно удививших его вещей – представители правящей элиты искренне влюблены в свою пропаганду. Они верят в свои абсурдные мифы.

Когда они начинают это рассказывать представителям международного сообщества, в мире понимают, что там просто неадекватные люди. Не только Львова-Белова, но и глава МИД Сергей Лавров или сам Путин и т.д.

Они сами себя глубже закапывают. И пусть продолжают. Если бы Львова-Белова была умнее, то у нас могли быть проблемы. Она могла бы маскировать свои действия. А так говорит: "Я украла этого ребенка, он меня не любит, я его принудительно перевезла к себе, практически морально насилую" и все такое. Она добровольно фиксирует свой умышленный посыл на совершение преступления,

– подчеркнул Подоляк.

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Почему Белова выступала на неофициальной встрече Совбеза ООН

Недавно Мария Львова-Белова выступила на неофициальной встрече Совбеза ООН. Эта ситуация очень возмущает. Но, как подчеркнул Подоляк, вся большая политика коррумпирована.

Россия за последние 20 лет пыталась доминировать на тех или иных внешних площадках. Они вкладывали огромные деньги в гранты, партнерские контракты и интеграцию собственных граждан в разные учреждения. К примеру, заместитель генсека ООН – россиянин Владимир Воронков, который "заботится" о вопросах борьбы с терроризмом.

Сегодня Россия все это использует как последний бастион пророссийского лобби в глобальном мире в целом. Это выглядит странно, но мне кажется, что ООН полностью обнулила свою репутацию,

– рассказал Подоляк.

Подоляк констатировал, что действия многих международных организаций типа ООН, МАГАТЭ или международного Красного Креста демонстрируют абсолютное непонимание цивилизационных ценностях. Они готовы брать российские деньги и не мешать оккупантам. Хоть сюда не входит Красный Крест Украины, который сильно помогает украинцам