Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Так він прокоментував заяву так званої "уповноваженої при президентові Росії із прав дитини" Марії Львової-Бєлової, яка викрала українську дитину. Вона скаржилася, що "всиновлений син" розповідає, що зараз "з'їсть москалика".

До теми "Їх відправили під опіку": Львова-Бєлова цинічно виправдала викрадення українських дітей

Вони ще глибше себе закопують

Як розповів Подоляк, він досить багато спілкувався з представниками режиму Владіміра Путіна ще раніше в рамках переговорного процесу. Одна з речей, які його особливо здивувала – представники правлячої еліти щиро закохані у свою пропаганду. Вони вірять у свої абсурдні міфи.

Коли вони починають це розповідати представникам міжнародної спільноти, то у світі розуміють, що там просто неадекватні люди. Не лише Львова-Бєлова, а й глава МЗС Сєргєй Лавров чи сам Путін тощо.

Вони самі себе глибше закопують. І хай продовжують. Якби Львова-Бєлова була більш розумною, то у нас могли бути проблеми. Вона могла б маскувати свої дії. А так говорить: "Я вкрала цю дитину, вона мене не любить, я її примусово перевезла до себе, практично морально гвалтую" і таке інше. Вона фіксує добровільно свій умисний посил на скоєння злочину,

– підкреслив Подоляк.

Дивіться інтерв'ю з Михайлом Подоляком на ютубі 24 Каналу

Чому Бєлова виступала на неофіційні зустрічі Радбезу ООН

Нещодавно Марія Львова-Бєлова виступила на неофіційній зустрічі Радбезу ООН. Ця ситуація надзвичайно обурює. Але, як підкреслив Подоляк, усю велика політика є корумпованою.

Росія упродовж останніх 20 років намагалася домінувати на тих чи інших зовнішніх майданчиках. Вони вкладали величезні гроші в гранти, партнерські контракти та інтеграцію власних громадян в різні установи. До прикладу, заступник генсека ООН – росіянин Владімір Воронков, який "опікується" питаннями боротьби з тероризмом.

Сьогодні Росія це все використовує як останній бастіон проросійського лобі в глобальному світі в цілому. Це виглядає дивно, але мені здається, ООН повністю обнулила свою репутацію,

– розповів Подоляк.

Подоляк констатував, що дії багатьох міжнародних організацій на кшталт ООН, МАГАТЕ чи міжнародного Червоного Хреста демонструють абсолютне нерозуміння цивілізаційних цінностях. Вони готові брати російські гроші та не заважати окупантам. Хоч сюди не входить Червоний Хрест України, який потужно допомагає українцям