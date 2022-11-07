Депортация из Херсона детей-сирот и уничтоженное топливо в Голой Пристани: главное из Генштаба

Враг продолжает совершать военные преступления на временно захваченных территориях. В Херсонской области оккупанты насильно вывозят в Россию детей с инвалидностью и сирот.

О ситуации с насильственным вывозом детей из Херсона и ситуации на поле боя – сообщил Генштаб в вечерней сводке.

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Депортация детей из Херсонщины: вопиющие преступления россиян

Российские оккупанты продолжают принудительный вывоз мирных жителей из временно оккупированной Херсонской области на территорию страны-агрессора.

Так, по данным Генштаба, из психоневрологического дома-интерната в Днепрянах Каховского района россияне вывезли около сотни детей с инвалидностью.

К принудительной "эвакуации" в Московскую область готовят детей и персонал Олешкивского детского дома-интерната.

Из города Каховка россияне переместили пациентов пансионата для пожилых людей. На территории этого заведения оккупанты разместили личный состав.

Оккупационные власти Херсонской области, с целью принуждения к выезду за пределы региона, искусственного создают неприемлемые для проживания условия местным жителям, отключают электроснабжение и связь.

Российские воины не прекращают мародерство и грабеж местного населения и объектов инфраструктуры, оккупанты вывозят материальные ресурсы на территорию России.

В Голой пристани ВСУ уничтожили запасы топлива оккупантов

В Генштабе подтвердили, что в ночь на 6 ноября в городе Голая Пристань уничтожены запасы топлива оккупантов.

Авиация Сил обороны на протяжении суток нанесла по врагу 9 ударов. Под поражение попали 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 3 позиции средств противовоздушной обороны противника.

Подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский самолет Су-25.

Воины украинских ракетных войск и артиллерии за текущие сутки поразили 4 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы и ВВТ и состав боеприпасов оккупантов.

Атаки россиян и где продолжается наступление

Враг пытается сдерживать Силы обороны на отдельных направлениях, а также ведет наступление на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилье гражданского населения. За сутки противник:

нанес 4 ракетных удара,

12 авиационных ударов,

совершил более 14 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Ударам российских оккупантов подверглись районы около 10 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Ситуация на всех направлениях фронта

На Волынском и Полесском направлениях ситуация без существенных изменений. Продолжается перебрасывание подразделений вооруженных сил России на территорию Беларуси для создания совместной российско-белорусской группировки войск.

В Генштабе отмечают, что угроза ударов врагом и привлечения ударных беспилотников с территории Беларуси никуда не исчезла.

На других направлениях враг осуществлял обстрелы:

на Слобожанском направлении – из танков, минометов, реактивной и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Высокая Яруга, Стрелка, Огурцово, Гатище, Старица, Волчанск, Дворичанское, Чугуновка и Двуречная;

на Купянском и Лиманском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Мясожаровка, Андреевка, Невское, Серебрянка, Верхнекаменное и Спорное;

на Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Майорск, Клещиевка, Андреевка, Курдюмовка, Озаряновка и Майорск;

на Авдеевском направлении – из танков и всего спектра артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Георгиевка, Марьинка, Парасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка;

на Новопавловском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах Угледара, Павловки, Времовки, Новоселки и Новополя;

на Запорожском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Ольговское, Красное, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпольское, Волшебное и Новоданиловка.

На Южнобужском направлении обстрелам из всего спектра артиллерии подвергаются населенные пункты рядом с линией столкновения. В частности, под огненное поражение с РСЗО попала Ильинка Днепропетровской области.

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