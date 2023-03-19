Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Николай Давидюк. По его словам, решение о депортацию россиян-уклонистов – это часть мягкого ответа США на инцидент со сбитым над Черным морем беспилотником.

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Политолог предположил, что Вашингтон пересмотрел свое отношение по невмешательству во внутреннюю политику России.

Почему Путин не закрыл границы России

Как отметил Давидюк, диктатор не закрывал границы России и намеренно не препятствовал бегству тех россиян, которые выступали против мобилизации.

Путину выгодно, когда уклонисты убегают. Они ведь – потенциальные революционеры. Это молодые, здоровые люди, желающие жить на Западе. Но они боятся менять что-нибудь внутри России,

– сказал политолог.

Однако такая категория населения не нужна Путину в России. Как объяснил политолог, в случае, если у противников мобилизации появится лидер, они могут выйти на митинги и представлять угрозу для режима диктатора. Следовательно, он пытался от них избавиться, выпуская из страны.

Николай Давидюк предположил, почему США возобновили депортацию россиян: смотрите видео

"Испытательный срок для уклонистов закончился"

Политолог считает, что беглецы от российской мобилизации не нужны и США, и другим странам.

Испытательный срок для этих уклонистов завершился. Мы не видим с их стороны никакой политической активности, нацеленной против Путина или империализма,

– отметил Давидюк.

Более того, отдельные представители России могут сидеть в США или других странах, но поддерживать путинский режим. По словам политолога, то, что Штаты начали очищаться от таких экземпляров, о многом говорит.

Депортация может стать массовой

Давидюк отметил, что пока речь идет о единичных случаях депортации беглецов из России. Однако, по мнению политолога, в дальнейшем Вашингтон может способствовать тому, что процесс депортации россиян-уклонистов начнут и другие страны-партнеры США.

По словам Давидюка, тогда перед миллионами россиян, вынужденных вернуться в Россию, предстанет выбор.

Или безропотно идти воевать в Украину. Однако в этом случае у них будет мало шансов выжить.

Или снести Путина и начать революцию в России.

США подталкивают молодежь России к революции

Политолог убежден, что Вашингтон определенным образом делает ставку на российских уклонистов.

США подталкивают молодежь России к революции и показывают: вы можете получить западные условия жизни, не уезжая из России. Но есть условие – вы должны свергнуть Путина и навести порядок в своей стране,

– отметил Давидюк.

Он добавил, что депортация из США – это лишь первая попытка вернуть всех этих "птичек" домой. По мнению Давидюка, при правильном настрое уклонисты могут сыграть большую роль в свержении режима Путина уже в 2023 году.

Россияне бегут из страны: коротко