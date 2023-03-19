Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк. За його словами, рішення про депортацію росіян-ухилянтів – це частина м'якої відповіді США на інцидент зі збитим над Чорним морем безпілотником.

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Політолог припустив, шо Вашингтон переглянув своє ставлення щодо невтручання у внутрішню політику Росії.

Чому Путін не закрив кордони Росії

Як зазначив Давидюк, насправді диктатор не закривав кордони Росії й навмисно не перешкоджав втечі тих росіян, які виступали проти мобілізації.

Путіну вигідно, коли ухилянти тікають. Адже вони – потенційні революціонери. Це молоді, здорові люди, які хочуть жити на Заході. Але вони бояться міняти щось всередині Росії,

– сказав політолог.

Однак така категорія населення не потрібна Путіну в Росії. Як пояснив політолог, у разі, якщо у противників мобілізації з'явиться лідер, вони потенційно можуть вийти на мітинги та становити загрозу для режиму диктатора. Відтак, він намагався від них позбутися, випускаючи з країни.

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"Випробувальний термін для ухилянтів закінчився"

Політолог вважає, що втікачі від російської мобілізації не потрібні й США та іншим країнам.

Випробувальний термін для цих ухилянтів завершився. Ми не бачимо з їхнього боку жодної політичної активності, націленої проти Путіна чи імперіалізму,

– зазначив Давидюк.

Ба більше, окремі представники Росії можуть сидіти у США чи інших країнах, але підтримувати путінський режим. За словами політолога, те, що Штати почали очищатися від таких екземплярів, багато про що говорить.

Депортація може стати масовою

Давидюк зауважив, що поки що йдеться про одиничні випадки депортації втікачів з Росії. Однак, на думку політолога, надалі Вашингтон може сприяти тому, що процес депортації росіян-ухилянтів почнуть й інші країни-партнери США.

За словами Давидюка, тоді перед мільйонами росіян, які змушені будуть повернутися в Росію, постане вибір.

Або покірно йти воювати в Україну. Однак у такому разі у них буде мало шансів вижити.

Або ж знести Путіна і почати революцію в Росії.

США підштовхують молодь Росії до революції

Політолог переконаний, що Вашингтон певним чином робить ставку на російських ухилянтів.

США підштовхують молодь Росії до революції й показують: ви можете отримати західні умови життя, не виїжджаючи з Росії. Але є умова – ви маєте скинути Путіна і навести лад у своїй країні,

– зазначив Давидюк.

Він додав, що депортація зі США – це лише перша спроба повернути всіх цих "пташок" додому. На думку Давидюка, за правильного налаштування ухилянти можуть зіграти велику роль у поваленні режиму Путіна вже у 2023 році.

Росіяни тікають з країни: коротко