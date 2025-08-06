Во вторник, 5 августа, депортированные страной-агрессором украинцы объявили бессрочную голодовку на пункте пропуска "Дариали". Гуманитарная ситуация в буферной зоне грузино-российской границы остается сложной.

Детали 24 Каналу сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. Ведомство с привлечением украинских посольств, а также в сотрудничестве с заинтересованными министерствами Грузии и Молдовы работает для скорейшего разрешения кризиса.

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Что известно о голодовке?

Во вторник, 5 августа, украинское посольство в Грузии получило обращение от 5 граждан Украины, которых депортировали с территории России и временно удерживают в "Дариале".

Речь идет о начале бессрочной голодовки с требованием разрешить пересечь границу Грузии. Кроме того, к голодовке присоединяются и другие граждане, находящихся в этом пункте пропуска.

Украинские консулы немедленно отправились на границу для встречи с пострадавшими и обратились к грузинской стороне с требованием безотлагательного и беспрепятственного доступа.

Сейчас украинская сторона активно работает как с грузинскими, так и с молдавскими коллегами на всех уровнях для поиска как можно более быстрого решения для транзита граждан Украины через территорию Молдовы и возвращения уже в ближайшее время следующих групп людей из пункта пропуска "Дариали",

– говорится в сообщении.

Сейчас в буферной зоне пункта пропуска "Дариали" находятся 96 украинцев.

Почему ситуация с депортированными осложнилась?

Российская сторона активизировала депортацию украинцев через границу с Грузией со второй половины июня 2025 года. Это привело к ухудшению гуманитарной ситуации в пункте пропуска "Дариали".

Благодаря принятым Украиной мерам, с конца июня удалось организовать выезд из буферной зоны российско-грузинской границы 44 граждан.

В то же время Россия продолжила присылать большее количество депортированных, что может свидетельствовать о целенаправленной российской операции,

– отмечают в МИД.

Большинство депортированных – это люди, которых предварительно привлекали к уголовной ответственности. Среди них те, кто отбывал наказание на временно оккупированных территориях и был принудительно перемещен на территорию России, а также те, кто находился на территории России и были осуждены за совершенные там преступления.

Напомним, глава ведомства Андрей Сибига публично обращался к российской стороне обращался к российской стороне с призывом отправлять депортированных граждан непосредственно на границу с Украиной, которая готова забирать людей напрямую, а не в обход через Грузию и Молдову. Сейчас страна-агрессор игнорирует этот призыв.

С целью урегулирования гуманитарных аспектов посольство Украины в Грузии активно работает с грузинской стороной, привлекая к этому процессу представительство Международного Комитета Красного Креста, УВКБ ООН и Международной организации миграции в Грузии.