До 40 тысяч человек: российские оккупанты в Запорожской области планируют массовую депортацию
Российские захватчики боятся весеннего контрнаступления ВСУ, как огня. Захватчики хотят провести массовую депортацию жителей временно оккупированных территорий.
Оккупанты заявили, что людей будут вывозить во временно оккупированный Крым, сообщает 24 Канал. В то же время, в связи с тем, что все, что говорят россияне – это ложь, куда депортируют украинцев – неизвестно.
Обратите внимание "Были в аду": вернувшиеся из российской депортации сестры-подростки рассказали о пережитом
Захватчики открыто заявили, что будут депортировать государственные учреждения, больницы, детские и социальные организации, школы.
Местных жителей призывают брать с собой даже еду и воду. В общем, враг хочет, чтобы люди взяли по 50 килограммов вещей на каждого члена семьи. Вероятно, захватчики надеются, что еще и там им удастся что-нибудь украсть.
Кроме того, когда люди покинут свои дома, оккупанты смогут их ограбить. По предварительным данным, Россия хочет депортировать 30 – 40 тысяч жителей Запорожской области.
Такие действия оккупантов свидетельствуют: враг понимает, что не имеет на захваченных территориях никаких шансов. Все, что "светит" захватчикам в Украине – плен или пакет.Заметьте! Страна-террорист активно депортирует детей с временно оккупированных территорий Украины. Только по официальным данным захватчики вывезли более 16 тысяч детей. Реальная цифра может быть гораздо больше. Сейчас вернуть удалось лишь менее 2% депортированных детей.