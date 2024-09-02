Мусульмане преподают русский: кто теперь населяет оккупированный Бердянск

В оккупированный Бердянск продолжают приезжать россияне. Оккупанты активно пытаются выявлять жилье, которое осталось без хозяев и присмотра, забирают его и заселяют туда приезжих.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал корреспондент из Запорожья, отметив, что одновременно с заселением россиян в Бердянске продолжается выселение местных жителей, граждан Украины.

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Гауляйтер Балицкий депортировал местных жителей

Корреспондент озвучил, что украинские правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении коллаборанта Евгения Балицкого, который занимает должность "главы военно-гражданской администрации Запорожской области". По данным следствия, он был инициатором принудительной депортации с временно оккупированной территории области проукраински настроенного местного населения.

"Он выселил 50 человек за их проукраинскую позицию. В своем телевизионном интервью он лично говорил, что делал это якобы с крокодиловыми слезами, поскольку со многими из этих людей ел и пил за одним столом. Завоз туда людей из разных регионов России не прекращался и до сих пор продолжается", – рассказал корреспондент.

В Бердянске нехватка специалистов

Корреспондент из Запорожья отметил, что много местных жителей покинуло Бердянск, среди них были профессиональные специалисты, они нашли себе работу в других областях Украины. Поэтому оккупантам приходится завозить других специалистов, в частности учителей.

Было видео, как мусульманки из Дагестана, которые и сами плохого знают русский язык, теперь там в школах учат детей русскому,

– озвучил корреспондент.

С его слов, в Бердянске катастрофа в коммунальной сфере, большие проблемы с водоснабжением, сети в плохом состоянии, возникают аварии, ремонтировать некому, потому что работники бердянского "водоканала" разбежались.

Привозят туда специалистов в частности из Тверской области России. На виду осталось много пустых частных домов, владельцы которых выехали на подконтрольную Украине территорию. Россиянам там есть где расселяться,

– сообщил корреспондент.

Он подытожил, что и самого гауляйтера Балицкого оккупанты уже подвинули. Раньше он был "барином", теперь к нему прислали местную деятельницу из Челябинской области России.

Она возглавляет какой-то там совет министров. Но на самом деле мы понимаем, что она руководит финансовыми потоками, которые надо украсть на оккупированной территории и отправить их тому, кому надо, а не чтобы они достались Балицкому,

– отметил корреспондент из Запорожья.