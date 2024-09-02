Про це в етері 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя, зазначивши, що одночасно з заселенням росіян в Бердянську триває виселення місцевих жителів, громадян України.

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Гауляйтер Балицький депортував місцевих жителів

Кореспондент озвучив, що українські правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо колаборанта Євгена Балицького, який обіймає посаду "голови воєнно-цивільної адміністрації Запорізької області". За даними слідства, він був ініціатором примусової депортації з тимчасово окупованої території області проукраїнськи налаштованого місцевого населення.

"Він виселив 50 людей за їхню проукраїнську позицію. У своєму телевізійному інтерв'ю він особисто казав, що робив це буцімто з крокодилячими сльозами, оскільки з багатьма з цих людей їв та пив за одним столом. Завезення туди людей з різних регіонів Росії не припинялося й досі триває", – розповів кореспондент.

В Бердянську нестача спеціалістів

Кореспондент із Запоріжжя зазначив, що багато місцевих жителів покинуло Бердянськ, серед них були фахові спеціалісти, вони знайшли собі роботу в інших областях України. Тому окупантам доводиться завозити інших фахівців, зокрема вчителів.

Було відео, як мусульманки з Дагестану, які й самі поганого знають російську мову, тепер там в школах вчать дітей російській,

– озвучив кореспондент.

З його слів, у Бердянську катастрофа в комунальній сфері, великі проблеми з водопостачанням, мережі в поганому стані, виникають аварії, ремонтувати немає кому, бо працівники бердянського "водоканалу" розбіглися.

Привозять туди спеціалістів зокрема з Твєрської області Росії. На виду залишилося багато пустих приватних будинків, власники яких виїхали на підконтрольну Україні територію. Росіянам там є де розселятися,

– повідомив кореспондент.

Він підсумував, що й самого гауляйтера Балицького окупанти вже посунули. Раніше він був "паном", тепер до нього надіслали місцеву діячку з Чєлябинської області Росії.

Вона очолює якусь там раду міністрів. Але насправді ми розуміємо, що вона керує фінансовими потоками, які треба вкрасти на окупованій території та надіслати їх тому, кому треба, а не щоб вони дісталися Балицькому,

– зазначив кореспондент із Запоріжжя.