Вопросы к нескольким ведомствам: военный обозреватель о вывозе гражданских из Сумской области в Россию

Россияне вывезли около 50 украинских гражданских из Сумской области на оккупированную территорию, что является нарушением Женевской конвенции. Несмотря на то, что люди отказались от эвакуации, это не оправдывает их незаконную депортацию.

Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что украинский омбудсмен обратился к российской стороне для выяснения судьбы депортированных украинцев.

Сможет ли Россия вернуть вывезенных украинцев?

Ситуацию должны расследовать не только ВСУ, но и контрразведывательные структуры, поскольку централизованный вывоз стольких людей выглядит так, будто между россиянами и частью вывезенных гражданских могло существовать определенное налаженное взаимодействие.

"Есть вопросы к силовикам, почему это не было изучено, и к тем, кто отвечал за оборону этого района. Однако на этом этапе лучше воздержаться от личных суждений. Ситуация действительно неординарная, и судить без проверенной информации довольно сложно", – отметил Тимочко.

О вывозе сообщила сельская староста, которая утверждает, что людей депортировали не по их воле.

Обращение украинского омбудсмена к российской стороне – один из моментов, который даст нам ответы: будет ли Россия готова вернуть этих людей, или какие аргументы она приведет, чтобы их не возвращать,

– отметил Тимочко.

Относительно деталей прорыва границы и количества российских военных эксперт призвал дождаться официального заявления от тех, кто отвечал за оборону этого направления.

Большинство вывезенных людей официально отказались от эвакуации, но это не значит, что они хотели ехать в Россию – часть просто не желала покидать свое имущество из-за привязанности к родной местности.

"Между догадками и фактами нужно дождаться результатов от соответствующих должностных лиц. Я уверен, что будет пресс-конференция с ответами от правоохранительных органов, ВСУ и местного руководства", – подчеркнул Тимочко.

Что еще известно о ситуации на Сумской области?