Цифра поражает: скольких украинцев оккупанты депортировали в Россию

С начала полномасштабной войны захватчики депортируют в Россию украинцев с оккупированных территорий. Их количество уже достигло нескольких миллионов.

Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Также он объяснил, что делать, чтобы возвратиться в Украину.

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Миллионы украинцев оказались в России

Лубинец отметил, что с февраля минимум 2,8 миллиона украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию России.

Если вы или ваши близкие находитесь в России, и нуждаетесь в помощи для того, чтобы добраться до безопасной территории, обратитесь к нам на горячую линию,

– добавил омбудсмен.

Номера телефонов горячих линий:

️ 0-800-50-17-20 (бесплатно);

+38 044-299-74-08 (для людей, находящихся за пределами Украины).

Также можно написать письмо на электронную почту hotline@ombudsman.gov.ua



2,8 миллиона украинцев оказались в России / Фото Дмитрия Лубинца

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