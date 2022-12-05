Цифра поражает: скольких украинцев оккупанты депортировали в Россию
Источник:телеграм Дмитрия Лубинца
С начала полномасштабной войны захватчики депортируют в Россию украинцев с оккупированных территорий. Их количество уже достигло нескольких миллионов.
Об этом рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Также он объяснил, что делать, чтобы возвратиться в Украину.
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Миллионы украинцев оказались в России
Лубинец отметил, что с февраля минимум 2,8 миллиона украинцев были вынуждены уехать или были депортированы на территорию России.
Если вы или ваши близкие находитесь в России, и нуждаетесь в помощи для того, чтобы добраться до безопасной территории, обратитесь к нам на горячую линию,
– добавил омбудсмен.
Номера телефонов горячих линий:
- ️ 0-800-50-17-20 (бесплатно);
- +38 044-299-74-08 (для людей, находящихся за пределами Украины).
Также можно написать письмо на электронную почту hotline@ombudsman.gov.ua
2,8 миллиона украинцев оказались в России / Фото Дмитрия Лубинца
Россияне массово похищают украинских детей
- С начала полномасштабной войны захватчики вывозят детей с оккупированных территорий. Только в Мариуполе они похитили, по меньшей мере, 500 маленьких украинцев.
- Кроме этого, родители не могут разыскать своих детей в Херсонской области. Захватчики вывезли их в лагерь во временно оккупированном Крыму. Когда украинцы решили забрать оттуда детей, оказалось, что их там нет.
- Также россияне депортировали 12 воспитанников Олешковского детдома. Их разместили в психбольнице во временно оккупированном Крыму.
- В целом Украина имеет проверенную информацию о более чем 10,5 тысячи депортированных в Россию детей. Пока удалось вернуть только 103.