Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко. По его словам, доказательства по факту незаконного перемещения детей с оккупированных территорий в Беларусь будут переданы МКС в Гааге.
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Военное преступление Путина и Лукашенко
Павел Латушко отметил, что количество вывезенных детей может быть значительно больше, ведь работы по поиску доказательств продолжаются. Нужно определить места, где дети находились в Украине, по каким маршрутам двигались в России, где были в Беларуси, куда они попали дальше.
Белорусские киберпартизаны получили документы, подтверждающие, что депортация детей из Украины проходит по указаниям Путина и Лукашенко. Там говорится, сколько детей уже вывезено и будет вывезено, указываются маршруты.
Оппозиционер рассказал, что также известно о методах переобучения украинских детей. В Беларуси их заставляют ненавидеть Украину и даже призывают к смерти президента Владимира Зеленского, лидера США Джо Байдена и других.
Мы продолжаем эту работу. Очень много документов, видео, которые мы будем передавать в Гаагу. Также они будут переданы в прокуратуру Украины, потому что это граждане Украины. Мы должны остановить это преступление и наказать виновных. Без наказания это никогда не прекратится,
– подчеркнул он.
Латушко о вывозе украинских детей: смотрите видео
Депортация детей из Украины: главное
- Россия начала депортировать украинцев с первых месяцев войны. По официальным данным, страна-агрессорка депортировала из Украины 19 393 ребенка. Из них только 361 удалось вернуть.
- Детская омбудсман Дарья Герасимчук рассказала, что Россия делает все, чтобы Украина не вернула детей. Россияне постоянно перемещают их, чтобы украинская сторона не успела отследить или получить информацию, где находится конкретный ребенок.
- Украв детей, россияне чаще всего везут их на временно оккупированные территории, обычно в Донецкую область или Крым, далее – депортируют в Россию.
- Герасимчук рассказывала, что россияне насилуют детей психологически. Им говорят, что они никому не нужны, что, якобы, останутся в России навсегда. Наших дети постоянно пытаются сломать. Кроме того, дети рассказывали, что их били палками, руками, бросали в подвал.
- В частности, детей везут и в Беларусь. Павел Латушко отметил, что схема вывоза детей из Украины выполняется под эгидой союзного государства России и Беларуси. Именно Лукашенко подписывает соответствующие резолюции в Москве и утверждает бюджет. Такие действия направлены на изменение ментальности детей, их перевоспитание.