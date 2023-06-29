Об этом 24 Каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель председателя Объединенного переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко. По его словам, доказательства по факту незаконного перемещения детей с оккупированных территорий в Беларусь будут переданы МКС в Гааге.

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Военное преступление Путина и Лукашенко

Павел Латушко отметил, что количество вывезенных детей может быть значительно больше, ведь работы по поиску доказательств продолжаются. Нужно определить места, где дети находились в Украине, по каким маршрутам двигались в России, где были в Беларуси, куда они попали дальше.

Белорусские киберпартизаны получили документы, подтверждающие, что депортация детей из Украины проходит по указаниям Путина и Лукашенко. Там говорится, сколько детей уже вывезено и будет вывезено, указываются маршруты.

Оппозиционер рассказал, что также известно о методах переобучения украинских детей. В Беларуси их заставляют ненавидеть Украину и даже призывают к смерти президента Владимира Зеленского, лидера США Джо Байдена и других.

Мы продолжаем эту работу. Очень много документов, видео, которые мы будем передавать в Гаагу. Также они будут переданы в прокуратуру Украины, потому что это граждане Украины. Мы должны остановить это преступление и наказать виновных. Без наказания это никогда не прекратится,

– подчеркнул он.

Латушко о вывозе украинских детей: смотрите видео

Депортация детей из Украины: главное