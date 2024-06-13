Россияне публикуют данные о похищенных украинских детях на сайтах по усыновлению, – FT

Российские власти отдают на усыновление похищенных в Украине детей. Кроме этого, оккупанты публикуют списки этих детей на соответствующих сайтах.

С помощью инструментов распознавания изображений и публичных записей, а также интервью с украинскими чиновниками и родственниками детей, журналисты и нашли четырех украинских детей на связанном с российским правительством вебсайте по усыновлению usynovite.ru.

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Депортация украинских детей Согласно данным украинской власти, с начала 2022 года Россия принудительно вывезла с оккупированных территорий почти 20 тысяч детей. Тысячи детей до сих пор считаются пропавшими без вести.

Украинские дети на российских сайтах по усыновлению – это новые доказательства

Полученные данные дополняют количество доказательств, указывающих на военные преступления и преступления против человечности, совершенные Россией.

Сообщается, что один ребенок представлен на сайте с новым именем и другим возрастом, которые отличаются от украинских государственных документов. Еще одного ребенка опубликовали с российской версией его украинского имени.

О том, что эти дети на самом деле родом из Украины, на сайте не упоминают.

Однако издание подтвердило личности детей с помощью украинского Центра защиты прав ребенка. Сейчас Центр ожидает дальнейшего подтверждения относительно еще двух детей, которые, вероятно, тоже являются украинцами.

В целом возраст этих детей – от 8 до 15 лет.

Дети были похищены из государственных интернатов и разлучены со своими опекунами и родственниками в городах южных и восточных областей Украины, которые попали под контроль российской армии в 2022 году,

– говорится в расследовании газеты.

Где сейчас эти украинские дети

Дети, о которых пишут журналисты, оказались в Тульской области под Москвой и в Оренбургской области недалеко от казахской границы.

Родители и родственники четырех детей, которых удалось разыскать FT, отказались рассказывать подробности об их ситуации, ссылаясь на опасения, что Москва может помешать возвращению детей домой.

Между тем издание обнаружило семнадцать других совпадений – это были украинские дети из детского дома в Херсоне.

Путин подписал указы, которые позволяют ускорить предоставление российского гражданства украинским детям, которых вывезли в Россию.