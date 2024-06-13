За допомогою інструментів розпізнавання зображень і публічних записів, а також інтерв'ю з українськими чиновниками та родичами дітей, журналісти та знайшли чотирьох українських дітей на пов'язаному з російським урядом вебсайті з усиновлення usynovite.ru.

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Депортація українських дітей Згідно з даними української влади, від початку 2022 року Росія примусово вивезла з окупованих територій майже 20 тисяч дітей. Тисячі дітей досі вважаються зниклими безвісти.

Українські діти на російських сайтах з всиновлення – це нові докази

Отримані дані доповнюють кількість доказів, які вказують на воєнні злочини та злочини проти людяності, скоєні Росією.

Повідомляється, що одна дитина представлена на сайті з новим ім'ям та іншим віком, які відрізняються від українських державних документів. Ще одну дитину опублікували з російською версією її українського імені.

Про те, що ці діти насправді родом з України, на сайті не згадують.

Однак видання підтвердило особи дітей за допомогою українського Центру захисту прав дитини. Наразі Центр очікує на подальше підтвердження щодо ще двох дітей, які, ймовірно, теж є українцями.

Загалом вік цих дітей – від 8 до 15 років.

Діти були викрадені з державних інтернатів і розлучені зі своїми опікунами та родичами в містах південних і східних областей України, які потрапили під контроль російської армії у 2022 році,

– мовиться в розслідуванні газети.

Де зараз ці українські діти

Діти, про яких пишуть журналісти, опинилися в Тульській області під Москвою і в Оренбурзькій області недалеко від казахського кордону.

Батьки та родичі чотирьох дітей, яких вдалося розшукати FT, відмовилися розповідати подробиці про їхню ситуацію, посилаючись на побоювання, що Москва може перешкодити поверненню дітей додому.

Тим часом видання виявило сімнадцять інших збігів – це були українські діти з дитячого будинку в Херсоні.

Зверніть увагу. Путін підписав укази, які дозволяють пришвидшити надання російського громадянства українським дітям, яких вивезли до Росії.