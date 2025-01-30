Депортация одного мигранта из США стоит в пять раз дороже, чем полет бизнес-классом – Reuters

Депортационный рейс из США в Гватемалу 27 января мог стоить минимум 4 675 долларов на одного мигранта. Это в пять раз дороже, чем можно долететь первым классом в один конец American Airlines из Эль-Пасо в штате Техас, откуда доставляли нелегалов.

Цена такого билета – 853 доллара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рейсы военными самолетами значительно дороже, чем коммерческими

Сейчас Трамп отправил уже шесть самолетов с мигрантами в Латинскую Америку. Для этого использовались C-17. Как отмечают американские чиновники, его эксплуатация стоит 28 500 долларов в час.

"Полет туда и обратно в Гватемалу, не учитывая время на земле или любые операции по подготовке полета к взлету, занял около 10,5 часов в воздухе", – цитирует Reuters одного из них.

Как отмечает издание, значительно дешевле было бы использовать для этих целей альтернативный вариант – коммерческие самолеты.

Только в понедельник, 27 января, один из депортационных рейсов перенаправил 64 человека.

Сам Трамп заявил, что и в дальнейшем будет использовать военные самолеты для выдворения нелегалов из США.

В целом же в Пентагоне планируют депортировать более 5000 иммигрантов, которые сейчас содержатся в техасском Эль-Пасо и калифорнийском Сан-Диего.