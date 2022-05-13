Депортированным украинцам запрещают жить в Крыму без российского паспорта, – Денисова

Россия продолжает нарушать все законы и обычаи войны и терроризировать украинцев. Депортированным гражданам Украины захватчики запрещают проживать во временно оккупированном Крыму, не получив российский паспорт.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в телеграме. Она отметила, что украинцев оккупанты принудительно "паспортизируют", угрожая ограничениями и запретами.

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Россияне продолжают издеваться над украинцами

Российские оккупанты и дальше принудительно "паспортизируют" граждан Украины, которых они насильно вывезли из населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и город Севастополь.

Оккупационные власти даже создали очередную циничную пропагандистскую картинку, где продемонстрировали, как 10 депортированных украинцев получили российский документ "по упрощенной системе". Их принудительно вывезли в Крым с временно оккупированных территорий материковой Украины.

При этом оккупанты проводят с принудительно перемещенными гражданами Украины "разъяснительную работу". Им рассказывают, что книжечку с двуглавой курицей якобы просто необходимо получить, поскольку без "документов", удостоверяющих их личность, проживать на территории временно оккупированного полуострова запрещено.

Кроме того, наши граждане попадают в "фильтрационные" лагеря россиян, где у них забирают украинские паспорта и выдают "документ" на временное проживание.

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Людмила Денисова отметила, что все украинцы, которые принудительно получили российские паспорта и другие документы, граждане Украины. Наше государство не признает никаких российских документов, навязанных Россией.

Чиновница добавила, что своими действиями российские оккупанты продолжают нарушать положения Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека обратилась с призывом к Комиссии ООН по правам человека, чтобы она учла эти факты преступлений российских оккупантов на территории Украины.

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