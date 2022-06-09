Фотографиями, которые это демонстрируют, поделились сами пользователи сети. Заметим, что появился такой стенд во временно оккупированном российскими захватчиками Алчевске, передает 24 канал.

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Депп и Кутчер стали "героями "Алчевска"

На фотографиях, появившихся на специальном стенде, легко узнаются голливудские актеры Джонни Депп и Эштон Кутчер. И не помешают внимательному глазу их разглядеть ряд манипуляций, которые прошли графические дизайнеры, чтобы создать этот "шедевр".

Если вы не знали, то Джонни Деппа на самом деле зовут Бабанин Николай Андреевич. К сожалению, разглядеть "настоящее имя" Эштона Кутчера нам не удалось.

Заметим, что это не первый раз для России и ее приспешников. Мы привыкли видеть на поздравительных билбордах к 9 мая американских военных, "взявших Берлин". А в этом году имели возможность наблюдать за "натурализацией" Бонни и Клайда.

Гангстеры стали "ветеранами войны"

Во время праздничного концерта 9 мая произошел традиционный для России конфуз. По телевидению показали не "ветеранов войны", а фотографию знаменитой пары гангстеров – Бонни и Клайда.

Сразу заметим, что в стране-агрессорке не слишком напрягались. Этот кадр, сделанный в 1933 году, гуляет по сети и не является таким, чтобы его невозможно было заметить. Более того, фотография стала титульной в статье о Бонне и Клайде в английской, русской и украинской Википедии. Впрочем, ее россияне не одобряют, поэтому могли не досмотреть.

Если же говорить о тезисе "деды воевали", то стоит вспомнить их внуков, которые сейчас активно умирают на войне против Украины. За три месяца нашим защитникам и защитницам удалось отправить на тот свет три десятка оккупантов. И эта цифра растет с каждым днем.

Скоро будет 32 тысячи уничтоженных захватчиков

С начала полномасштабного вторжения нашим военным удалось ликвидировать 31 700 российских бойцов. Сразу же оговоримся, что это приблизительная цифра, ведь подсчитать потери врага невозможно из-за активных боевых действий.

Кроме того, у россиян становится меньше техники. В металлолом уже превратили 1398 танков, 3438 боевых бронированных машин, 711 артиллерийских систем, 213 РСЗО, 96 единиц средств ПВО, 2421 автомобиль и автоцистерну, а также 53 единицы специальной техники.

На балансе вражеской армии также стало на 212 самолетов, 178 вертолетов, 562 БпЛА оперативно-тактического уровня, 125 крылатых ракет и 13 судов меньше.

Какая сейчас ситуация на фронте – оперативная информация от Генштаба по состоянию на 9 июня: смотрите видео