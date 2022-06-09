Світлинами, які це демонструють, поділились самі користувачі мережі. Зауважимо, що з'явився такий стенд у тимчасово окупованому російськими загарбниками Алчевську, передає 24 канал.

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Депп і Кутчер стали "героями "Алчевська"

На світлинах, які з'явились на спеціальному стенді, легко впізнаються голлівудські актори Джонні Депп і Ештон Кутчер. І не завадять пильному окові їх розгледіти низка маніпуляцій, які пройшли графічні дизайнери, щоб створити цей "шедевр".

Якщо ви не знали, то Джонні Деппа насправді звати Бабанін Миколай Андрійович. На жаль, розгледіти "справжнє ім'я" Ештона Кутчера нам не вдалось.

Зауважимо, що це не вперше для Росії та її посіпак. Ми звикли бачити на вітальних білбордах до 9 травня американських військових, які "взяли Берлін". А цьогоріч мали можливість споглядати за "натуралізацією" Бонні та Клайда.

Гангстери стали "ветеранами війни"

Під час святкового концерту 9 травня стався традиційний для Росії конфуз. По телебаченню показали не "ветеранів війни", а світлину знаменитої пари гангстерів – Бонні та Клайда.

Відразу ж зауважимо, що у країні-агресорці не надто напружувались. Цей кадр, зроблений у 1933 році, гуляє мережею та не є таким, щоб його неможливо було зауважити. Ба більше, світлина стала титульною у статті про Бонні та Клайда в англійській, російській та українській Вікіпедії. Утім, її ж росіяни не схвалюють, тому могли не догледіти.

Якщо ж уже говорити про тезу "діди воювали", то варто згадати їхніх онуків, які зараз активно вмирають на війні проти України. За понад три місяці нашим захисникам і захисницям вдалось відправити на той світ три десятки окупантів. І ця цифра росте з кожним днем.

Скоро буде 32 тисячі знищених загарбників

Від початку повномасштабного вторгнення нашим військовим вдалось ліквідувати 31 700 російських бійців. Відразу ж обмовимось, що це приблизна цифра, адже достеменно підрахувати втрати ворога неможливо через активні бойові дії.

Крім того, у росіян стає усе менше техніки. На брухт уже перетворили 1398 танків, 3438 бойових броньованих машин, 711 артилерійських систем, 213 РСЗВ, 96 одиниць засобів ППО, 2421 автомобіль і автоцистерну, а також 53 одиниці спеціальної техніки.

На балансі ворожої армії також стало на 212 літаків, 178 гелікоптерів, 562 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 125 крилатих ракет і 13 суден менше.

Яка зараз ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу станом на 9 червня: дивіться відео