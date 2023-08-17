Об этом заявил сам Дубинский в соцсетях. Также он рассказал, что приехал на заседание Киевского апелляционного суда, чтобы оспорить избранную ему Печерским судом меру пресечения. Заседание было перенесено на 25 сентября.
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Почему Дубинский без браслета
Народный депутат обвиняет в этом власть. Говорит, будто СБУ "не может найти" для него электронный браслет, и видит в этом подвох. Ведь так его можно будет обвинить в нарушении меры пресечения. По словам Дубинского, прошла неделя с тех пор, как Печерский суд постановил носить электронный браслет.
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Что известно о деле Дубинского
Его обвиняют в подделке документов для выезда за границу.
- Под предлогом лечения отца он пересек государственную границу, а там уехал на отдых, побывав в Италии, Хорватии и Испании. По крайней мере, есть фото, как он отдыхает в Барселоне с девушкой.
- Отец нардепа действительно был за границей, но даты выезда не совпадают. Дубинский уехал за границу 27 июня 2023 года и вернулся 27 июля. Его отец уехал из Украины самостоятельно 26 июня 2023 года, а вернулся раньше сына, 11 июля.
- 3 августа СБУ и ГБР проводили обыски у нардепа Дубинского из-за предполагаемой подделки документов, а 4 августа его вызвали на допрос в Государственное бюро расследований. Были обыски и у его помощника, который, вероятно, помогал подделывать документы.
- 9 августа Александру Дубинскому сообщили о подозрении в служебном подлоге документов для выезда за границу.
- 10 августа Печерский районный суд избрал Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета до 8 октября.
- Сам депутат не признает вину и заявляет, что это политический заказ.