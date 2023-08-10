О подозрении в подделке документов для выезда за границу ему было объявлено 9 августа 2023 года. Известно, что народный депутат находился за границей с 27 июня по 27 июля 2023 года, пишет 24 канал.

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Что известно о мере пресечения Дубинскому

Судья Печерского районного суда избрал 10 августа 2023 года народному депутату Александру Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета до 8 октября 2023 года.

Также Александр Дубинский должен:

прибывать к следственному прокурору или судье по вызову;

не отлучаться из Киевской области без разрешения следственного прокурора;

сообщать об изменении места жительства и места работы;

не общаться со свидетелями;

сдать на хранение паспорт для выезда за границу и другие документы для въезда или выезда из Украины.

Адвокат Дубинского хотел отложить заседание

Суспильне со ссылкой на корреспондентку из зала суда писало, что адвокат нардепа обращался с ходатайством отложить заседание. Причиной он назвал пленарное заседание в Верховной раде, ведь в зале суда было еще 3 нардепа.

Сам Дубинский также просил перенести рассмотрение меры пресечения.

Заседания сейчас важны, они проходят раз в 5 недель, прошу удовлетворить ходатайство,

– заявил нардеп.

В ответ прокурор возразил и сказал, что нарушение, в котором подозревается Дубинский, находится в сфере деятельности нардепа.

"Каким образом депутаты здесь, а не в сессионном зале, я не понимаю. Депутаты не влияют на судебный процесс", – заявил прокурор.

Наконец судья отклонил ходатайство защиты. Прокурор просил применить к нардепу меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета и не отлучаться со своего места жительства.

Кратко о деле Дубинского