О подозрении в подделке документов для выезда за границу ему было объявлено 9 августа 2023 года. Известно, что народный депутат находился за границей с 27 июня по 27 июля 2023 года, пишет 24 канал.
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Что известно о мере пресечения Дубинскому
Судья Печерского районного суда избрал 10 августа 2023 года народному депутату Александру Дубинскому меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета до 8 октября 2023 года.
Также Александр Дубинский должен:
- прибывать к следственному прокурору или судье по вызову;
- не отлучаться из Киевской области без разрешения следственного прокурора;
- сообщать об изменении места жительства и места работы;
- не общаться со свидетелями;
- сдать на хранение паспорт для выезда за границу и другие документы для въезда или выезда из Украины.
Адвокат Дубинского хотел отложить заседание
Суспильне со ссылкой на корреспондентку из зала суда писало, что адвокат нардепа обращался с ходатайством отложить заседание. Причиной он назвал пленарное заседание в Верховной раде, ведь в зале суда было еще 3 нардепа.
Сам Дубинский также просил перенести рассмотрение меры пресечения.
Заседания сейчас важны, они проходят раз в 5 недель, прошу удовлетворить ходатайство,
– заявил нардеп.
В ответ прокурор возразил и сказал, что нарушение, в котором подозревается Дубинский, находится в сфере деятельности нардепа.
"Каким образом депутаты здесь, а не в сессионном зале, я не понимаю. Депутаты не влияют на судебный процесс", – заявил прокурор.
Наконец судья отклонил ходатайство защиты. Прокурор просил применить к нардепу меру пресечения в виде личного обязательства с ношением электронного браслета и не отлучаться со своего места жительства.
Кратко о деле Дубинского
- 9 августа Александру Дубинскому сообщили о подозрении в служебном подлоге документов для выезда за границу. Подозревают, что нардеп уехал за границу, в частности на отдых в Барселону, под предлогом "лечения отца".
- 3 августа в СБУ и ДБР проводили обыски у нардепа Дубинского из-за возможной подделки документов. 4 августа его вызывали на допрос в Государственное бюро расследований.
- Сам Дубинский заявил, что это "политический заказ". Вместе с тем известно, что Дубинский уехал за границу 27 июня 2023 года, вернулся – 27 июля 2023 года. Его отец уехал за границу 26 июня 2023 года, а вернулся 11 июля 2023 года.
- Более того, Дубинский за это время, скорее всего, побывал в Италии, Хорватии и Испании. Соучредитель партии "Демократический топор" Антон Швец заявил, что он заметил нардепа, вероятно, на отдыхе с девушкой. Ведь он засветился в соцсети девушки – Елены Деккерт. Последняя живет в Барселоне.