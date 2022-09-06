Имущество депутата госдумы на 1 миллиард гривен арестовали в Украине

В Украине арестовали корпоративные права и имущество предприятий экс-депутата госдумы россии. Сумма составляет более 1 миллиарда гривен.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

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Арест наложили на имущество депутата госдумы

Как стало известно, наложен арест на корпоративные права и 25 объектов недвижимости предприятий, которые являются одними из крупнейших производителей бумаги и картона на территории Украины. Общая сумма арестованного имущества составляет более 1 миллиарда гривен.

Бенефициарным собственником предприятий является гражданин россии – экс-депутат госдумы. Должностные лица этих обществ, осуществляя свою деятельность в 2019 – 2021 годах в Украине, уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 132 миллионов гривен. Кроме этого, они легализовали имущество в особо крупных размерах.

Аресты российского имущества в Украине

Высший антикорсуд конфисковал состояние в доход государства одного из богатейших россиян, путинского олигарха владимира евтушенкова. Суд установил, что олигарх поддерживал российскую агрессию, а также доказал связь с юридическими лицами, которые изготавливали беспилотники для оккупантов.

На Прикарпатье активы двух компаний арестовали на 200 миллионов гривен. В обеих компаниях бенефициаром оказалось российское правительство, которое владело 100% уставного капитала в одной компании и 75% – в другой.

Кабмин поручил СНБО ввести санкции против российских юридических лиц, которые обеспечивают продовольствием армию россии. Речь идет о 18 предприятиях, зарегистрированных как на территории россии, так и во временно оккупированном Крыму.

В июле суд Украины наложил арест на заведения общественного питания, в частности столичный комплекс Queen, и земельные участки российского миллионера и ресторатора александра орлова. Ориентировочная общая стоимость арестованного имущества составляет более 400 миллионов гривен.

Также в Виннице СБУ арестовала бизнес стоимостью более 2 миллиардов гривен. Предприятие принадлежало российскому олигарху, члену путинской партии "единая россия".

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