Депутат Госдумы сравнил украинцев с "тараканами" и призвал их уничтожать

Депутат российской Госдумы и бывший главарь боевиков из Донбасса отметился циничным заявлением в отношении украинцев. Он подчеркнул, что с украинскими политиками "нельзя договариваться".

"Переговоры следует вести с помощью "тапочка и дихлофоса"

Такое свое циничное мнение Александр Бородай пытался доказать российским чиновникам. Об этом он заявил в интервью.

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По словам боевика, разговаривать с украинскими властями "бесполезно".

Вы с тараканами пытались разговаривать? Поймали на кухне и попробуйте что-то объяснить. Можете перед ним танцевать, демонстрировать чудеса риторики, но все это бесполезно. Против таракана эффективен только тапок или дихлофос. Ударил тапком – таракан расплющился. Проблема решена,

– подчеркнул Бородай.

Заметим, в октябре 2021 года Бородай в эфире пропагандистского телеканала признал, что против Вооруженных сил Украины на оккупированном Донбассе воюют российские военные. Кстати, ведущая тогда просила его быть "осторожнее".

Что известно об Александре Бородае

Источник: "Википедия"

Бородай родом из Москвы.

Он является одним из идеологов "русского мира".

В 2014 году был одним из главарей оккупантов на Донбассе.

С тех пор находится в розыске Министерства внутренних дел Украины.

В 2019 году Бородай отметился циничным заявлением: "Перед Путиным мы все задолжали. Мы – это добровольцы, которые пришли в 2014 году. Мы ему задолжали такую мелочь как наши жизни".

Сам оккупант рассказывал, что еще до войны сотрудничал с "Партией регионов". Он называл себя "кризисным менеджером" боевиков.

В 2021 году Бородай баллотировался на выборах в Госдуму России.

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