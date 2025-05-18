Под видом "пожертвования Украине": мошенник выманил у литовского депутата почти 1900 евро

Депутат Сейма Литвы пострадала от мошенника. Ему Юргита Сейонене случайно перевела 1890 евро, когда пыталась сделать пожертвование для Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Delfi.

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Депутат Литвы случайно перевела мошеннику почти 1900 евро

Депутат Сейма, представитель партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" подтвердила, что мошенники выманили у нее почти 1,9 тысячи евро.

Юргита Сейонене подчеркнула, что следует быть очень осторожными при подключении к электронному банкингу и подтверждении своих действий.

Депутат отметила, что хотела сделать пожертвование в поддержку Украины, но попалась на уловки мошенников.

Мне удалось "пожертвовать" 1 890 евро Анатолию "из Украины", когда я хотела направить 1,2% налога на доходы физических лиц,

– заявила Юргита Сейонене.

Также отметила, что не хочет каким-то образом подчеркивать, что мошенником "был украинец". Добавила, что мошенники есть везде.

Я поддерживала и буду поддерживать Украину до победы. И финансово, и как только будет нужно,

– подчеркнула депутат.

В комментарии LRT Сейонене рассказала, что ошибка заключалась не в том, что она не нашла юридическое лицо в системе, а в том, что попыталась найти его через Google, а потом нажала на ссылку на сайте.

Депутат сразу обратилась в банк, который заблокировал счет. Также в полицию. Впрочем, недавно правоохранители сообщили ей, что прекратили расследование, поскольку юридическое лицо, которая нажилось на этом, зарегистрирована в Украине. Дело "слишком сложное".

