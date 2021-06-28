Депутат-беглец Козак арендовал жилье в Беларуси за более миллиона гривен

28 июня 2021 , 18:21
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Источник:

Единый государственный реестр деклараций

Нардеп Тарас Козак, которого подозревают в государственной измене, все-таки находится на территории Беларуси. В частности, в мае он приобрел там движимое имущество на сумму более 1 миллиона 340 тысяч гривен.

Кроме того, в Беларуси Козак арендовал жилье за сумму в свыше 1 миллиона 319 тысяч гривен. Из Украины политик вылетел еще зимой.

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Козак выехал из Украины

  • В расследовании "Схем" говорилось, что из Украины Козак вылетел еще 24 февраля. Он сделал это на борту самолета, которым пользуется Николай Воробей – белорусский олигарх, близкий к самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В Евросоюзе Воробей находится под санкциями.
  • Впоследствии глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил: политик-беглец находится в России, но, очевидно, он временно покинул территорию страны-оккупанта и полетел на отдых.
  • В конце мая генпрокурорка Ирина Венедиктова не подтвердила, что Козак находится в Беларуси. Политики на заметила, что "у нас оперативная информация другая, и опять же, она еще не стала предметом уголовных производств".

Санкции против Козака: главное

  • Совет нацбезопасности и обороны в феврале 2021 года ввел санкции против Тараса Козака. Продолжительность ограничений – 5 лет. Тогда же прекратили свое вещание пророссийские телеканалы NewsOne, 112 и ZIK.
  • Уже в мае генпрокурорка Ирина Венедиктова подписала подозрение Козаку из-за государственной измены.
  • Кроме того, следствие установило, что пророссийский политик Виктор Медведчук передавал Козаку секретные данные о вооруженных силах Украины.


Санкции СНБО против Тараса Козака / Инфографика 24 канала

Автор: Мар'яна Бекало