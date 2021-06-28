Депутат-беглец Козак арендовал жилье в Беларуси за более миллиона гривен
28 июня 2021 , 18:21Читати новину українською
Источник:Единый государственный реестр деклараций
Нардеп Тарас Козак, которого подозревают в государственной измене, все-таки находится на территории Беларуси. В частности, в мае он приобрел там движимое имущество на сумму более 1 миллиона 340 тысяч гривен.
Кроме того, в Беларуси Козак арендовал жилье за сумму в свыше 1 миллиона 319 тысяч гривен. Из Украины политик вылетел еще зимой.
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Козак выехал из Украины
- В расследовании "Схем" говорилось, что из Украины Козак вылетел еще 24 февраля. Он сделал это на борту самолета, которым пользуется Николай Воробей – белорусский олигарх, близкий к самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. В Евросоюзе Воробей находится под санкциями.
- Впоследствии глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил: политик-беглец находится в России, но, очевидно, он временно покинул территорию страны-оккупанта и полетел на отдых.
- В конце мая генпрокурорка Ирина Венедиктова не подтвердила, что Козак находится в Беларуси. Политики на заметила, что "у нас оперативная информация другая, и опять же, она еще не стала предметом уголовных производств".
Санкции против Козака: главное
- Совет нацбезопасности и обороны в феврале 2021 года ввел санкции против Тараса Козака. Продолжительность ограничений – 5 лет. Тогда же прекратили свое вещание пророссийские телеканалы NewsOne, 112 и ZIK.
- Уже в мае генпрокурорка Ирина Венедиктова подписала подозрение Козаку из-за государственной измены.
- Кроме того, следствие установило, что пророссийский политик Виктор Медведчук передавал Козаку секретные данные о вооруженных силах Украины.