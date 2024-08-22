Итальянские каникулы с женой: нардеп Мейдич мог дважды ездить за границу под видом командировок

Нардеп от "Батькивщины" Олег Мейдич дважды ездил на отдых в Италию под видом служебных командировок. По крайней мере это заподозрили журналисты-расследователи.

Журналисты нашли в судебном реестре данные о том, что детективы ГБР проводят досудебное расследование в отношении Мейдича из-за возможного внесения недостоверных сведений в официальные документы.

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Мейдич дважды выезжал из Украины:

с 27 апреля по 5 мая 2023 года

и с 17 по 27 июля того же года

И каждый раз на основании распоряжений председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука. Более того, каждый раз он нарушал сроки возвращения из командировок.

В первый раз нардепа якобы отправили в Бельгию. Он должен был вернуться в Украину 1 мая, а вернулся 5 мая. Вторая поездка, по документам – в Литву, должна была длиться 5 дней, вместо этого затянулась до 10 дней.

Вместо Литвы и Бельгии – Италия

Журналисты отметили, что ознакомились с документами, которые свидетельствуют, что Мейдич не посещал ни Литву, ни Бельгию, а отдыхал в Италии.

Так, 28 апреля 2023 года нардеп приземлился в аэропорту города Болонья, а 5 мая вылетел из Италии через один из аэропортов Милана.

Вместе с Мейдичем, согласно информации от источников, путешествовала его жена Татьяна Мейдичч, которая того же 28 апреля приземлилась в Болонье.

Покидала страну женщина также 5 мая, но отдельно от мужа – через аэропорт Bergamo Orio Al Serio, который расположен недалеко от Милана, – говорится в расследовании.

Во время второй командировки народного депутата, его жена Татьяна тоже, вероятно, была с ним. Ведь 26 июля 2023 года вылетала из уже упомянутого Bergamo Orio Al Serio.

Важно! Ни нардеп, ни его жена ситуацию не комментировали. В Верховной Раде подтвердили, что в указанные сроки народный депутат брал отпуск.