Депутат от ОПЗЖ помог россиянам войти в Изюм, – представитель горсовета

Российским оккупантам дорогу в Изюм на Харьковщине показал депутат горсовета от пророссийской партии ОПЗЖ. Теперь город в блокаде, но ВСУ мощно отбивают атаки врага и защищают Изюм.

Представитель горсовета Изюма Максим Стрельник назвал имя предателя. Речь идет о депутате Анатолии Фомичевском.

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В субботу, 26 марта, начали поступать данные о том, что в Изюм заходят российские оккупанты. Как оказалось, их провел и показал незащищенный путь в город государственный предатель – Анатолий Фомичевский. Именно из-за него оккупанты смогли незаметно зайти в город, но ВСУ не сдаются и продолжают ожесточенные бои за Изюм.

– заявил Стрельник.

Из-за предателей Изюм оказался в полной блокаде. В него невозможно доставить гуманитарную помощь.

В городе осталось около 20 тысяч человек. Единственной надеждой для них является наша армия.

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