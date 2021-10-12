Депутат Полтавского облсовета таки будет сидеть в колонии: Верховный Суд не изменил приговора

Бывший депутат Полтавского областного совета Валерий Прядко и его сообщник Руслан Гнездов будут сидеть в тюрьме. Высший суд Украины не изменил предыдущего решения ВАКС.

Жалобы защитников осужденных Верховный Суд оставил без удовлетворения. Соответствующее решение приняли 11 октября.

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Приговор для Прядко в силе

Высший антикоррупционный суд в ноябре 2020 года приговорил двух фигурантов к 4 годам и 6 месяцам заключения. Сроки получили депутат Полтавского областного совета Валерий Прядко, который возглавлял коммунальное предприятие "Полтавафарм" и заместитель начальник одного из отделов Руслан Гнездов.

Мужчин признали виновными в том, что они дали 35 тысяч взятки полицейскому. Адвокат одного из осужденных подавал апелляционную жалобу на приговор. Впрочем, ее не удовлетворили, следовательно, предыдущий приговор в силе.

Что известно о "Полтавафарм"? Это предприятие, которое торгует медикаментами через сеть своих аптек. Чтобы продавать психотропные вещества в 2017 году предприятие должно было обновить лицензию от Минздрава. Также фармацевтам нужно было получить разрешение полиции на использование помещений.

Детали дела Прядко и Гнездова

Прядко и Гнездова разоблачили на взятке в мае 2017 года.

В то время депутат облсовета также исполнял обязанности директора "Полтавафарм".

Вместе с заместителем он хотел получить разрешение на использование помещений, предназначенных для работы с наркотиками и психотропными веществами.

Гнездов предложил заместителю начальника отдела оперативных разработок и организации агентурно-оперативной работы Главного управления Национальной полиции в Полтавской области материальную помощь.

Полицейский рассказал об инциденте своему руководству. 20 мая правоохранители открыли уголовное дело.

25 мая задержали Гнездова, когда тот передал первую часть взятки. Впоследствии подозрение объявили и Прядко.

Полный текст публикации САП:

ВЕРХОВНЫЙ СУД ОСТАВИЛ ПРИГОВОР ДЕПУТАТУ ПОЛТАВСКОГО ОБЛСОВЕТА И ЗАМЕСТИТЕЛЮ НАЧАЛЬНИКА ОДНОГО ИЗ ОТДЕЛОВ КП "ПОЛТАВАФАРМ"

11 октября 2021 года Верховный Суд оставил без удовлетворения жалобу защитников и приговор без изменений, которым депутат Полтавского областного совета Валерий Прядко и заместитель начальника одного из отделов Полтавского областного коммунального предприятия "Полтавафарм" Руслан Гнездов приговорены к 4,6 года лишения свободы.

Полный текст постановления Верховного суда будет оглашен 18 октября 2021 года.