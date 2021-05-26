Депутат райсовета устроил стрельбу: его подозревают в покушении на убийство

В Николаевской области произошел вооруженный конфликт между 2 группами. Одним из Стрелков оказался депутат районного совета. Его подозревают, в частности, в покушении на убийство.

Стрельба состоялась 13 мая в поле недалеко от села Новоингулка. О подозрении депутату Баштанского районного совета сообщили 25 мая 2021 года.

Актуально В Черкассах задержали нацгвардейца: военный продавал переделанное оружие – фото и видео

Депутата будут судить за стрельбу

Его будут судить сразу по нескольким статьям:

покушение на убийство;

ношение и хранение оружия без соответствующего разрешения;

незаконное переделывание огнестрельного оружия.

Что известно о конфликте на Николаевщине

В результате конфликта ранения ног получили 2 мужчин в возрасте 53 и 30 лет. 30-летний николаевец похитил телефон у другого участника спора.

По информации полиции, он совместно с другим лицом по предварительному сговору открыли огонь. Один из нападавших ранил сам себя.

Читайте также Под Николаевом мужчина устроил стрельбу: ранил парня и самого себя

Первому стрелку сообщили о подозрении 21 мая и взяли под стражу. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 227 тысяч гривен.