Стрілянина відбулась 13 травня у полі неподалік села Новоінгулка. Про підозру депутату Баштанської районної ради повідомили 25 травня 2021 року.

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Депутата судитимуть за стрілянину

Його судитимуть відразу за кількома статтями:

замах на вбивство;

носіння та зберігання зброї без відповідного дозволу;

незаконного перероблення вогнепальної зброї.

Що відомо про конфлікт на Миколаївщині

Внаслідок конфлікту поранення ніг отримали 2 чоловіків, віком 53 та 30 років. 30-річний миколаївець викрав телефон в іншого учасника суперечки.

За інформацією поліції, він спільно з іншою особою за попередньою змовою відкрили вогонь. Один із нападників поранив сам себе.

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Першому стрільцю повідомили про підозру 21 травня та взяли під варту. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 227 тисяч гривень.