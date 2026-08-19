Онлайн Редакция Вакансии Контакты Игры Гороскоп
24 Канал Главные новости Депутат Столар подтвердил, что у него дома продолжаются следственные действия НАБУ
19 августа, 11:22
1
Обновлено - 11:29, 19 августа

Депутат Столар подтвердил, что у него дома продолжаются следственные действия НАБУ

Юлия Харченко

НАБУ проводит следственные действия в квартире народного депутата Вадима Столара. Сам депутат заявил, что не препятствует работе правоохранителей и открыто сотрудничает с Бюро.

Об этом народный депутат написал на своей странице в фейсбуке.

 

Что депутат написал об обысках НАБУ? 

По словам Столара, обыски проводятся сотрудниками НАБУ у него дома. Нардеп подчеркнул, что не создает никаких препятствий для работы следователей. 

Следственные действия НАБУ проводятся у меня дома. Я откровенно сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий в работе правоохранителей не создаю, 
– заявил Столар.

Напомним, НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию "Форест Гамп", в рамках которой заявили о разоблачении преступной организации, в которую могли входить действующие и бывшие народные депутаты, чиновники Офиса Президента и другие лица. 

В ходе обысков правоохранители нашли, в частности, документ с планом антикризисной коммуникации о деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады. 

Источники СМИ связывают следственные действия с замглавы ОП Ириной Мудрой, нардепом Вадимом Столаром и экснардепом Максимом Микитасем.