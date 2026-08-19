Депутат Столар подтвердил, что у него дома продолжаются следственные действия НАБУ

НАБУ проводит следственные действия в квартире народного депутата Вадима Столара. Сам депутат заявил, что не препятствует работе правоохранителей и открыто сотрудничает с Бюро.

Об этом народный депутат написал на своей странице в фейсбуке.

Что депутат написал об обысках НАБУ?

По словам Столара, обыски проводятся сотрудниками НАБУ у него дома. Нардеп подчеркнул, что не создает никаких препятствий для работы следователей.

Следственные действия НАБУ проводятся у меня дома. Я откровенно сотрудничаю с представителями Бюро. Никаких препятствий в работе правоохранителей не создаю,

– заявил Столар.

Напомним, НАБУ и САП проводят масштабную спецоперацию "Форест Гамп", в рамках которой заявили о разоблачении преступной организации, в которую могли входить действующие и бывшие народные депутаты, чиновники Офиса Президента и другие лица.

В ходе обысков правоохранители нашли, в частности, документ с планом антикризисной коммуникации о деятельности Временной следственной комиссии Верховной Рады.

Источники СМИ связывают следственные действия с замглавы ОП Ириной Мудрой, нардепом Вадимом Столаром и экснардепом Максимом Микитасем.