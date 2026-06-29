Народный депутат Украины, член Комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин рассказал 24 Каналу, что объективно оценить состояние российской армии чрезвычайно сложно. Он располагает определенной закрытой информацией, но она все равно не обеспечивает 100% объективности. Однако серьезные проблемы у россиян действительно есть.

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У россиян есть две серьезные проблемы

По словам Рахманина, в России уже есть достаточно серьезные проблемы с набором населения на войну. Кроме того, у них напряженная ситуация в экономике. При этом текущая ситуация позволяет России еще достаточно долго вести боевые действия такой интенсивности. Но в перспективе у них будут проблемы с бюджетом, накоплением долга, темпами инфляции и т. д.

Именно поэтому в определенной степени россиянам эта передышка нужна не меньше, чем нам. Возможно, даже больше. Но есть нюанс. И это – Путин. Почему-то он достаточно прагматичный человек. Но в отношении войны в Украине он – нерациональный человек. Насколько я понимаю, в России достаточно много людей, которые уже говорят ему о рисках для государства и экономики из-за продолжения войны. Но он это игнорирует,

– сказал Рахманин.

Пока что со стороны диктатора Путина не видно намерений прекратить войну на фактической линии боевого столкновения.

Какова сейчас ситуация на фронте: смотрите видео 24 Канала

У кого сейчас преимущество в войне?

Как подчеркнул Рахманин, россияне все же отвергали вариант проведения мобилизации после осени 2022 года. Тогда они были вынуждены пойти на такой шаг из-за проблемы с численностью личного состава на фронте. Скрытая мобилизация в России продолжается, но там в основном ориентируются на контрактников.

В условиях фактически нулевой безработицы в России там находились люди, у которых не было работы. И единственный способ для них нормально заработать – рисковать жизнью на войне. Этих ресурсов было достаточно, чтобы не прибегать к масштабной мобилизации. Казалось, что это будет продолжаться бесконечно. Но сейчас поток уменьшился,

– отметил Рахманин.

Силы обороны уничтожают все больше оккупантов на войне. Также со временем количество желающих подписать контракт уменьшилось. А российские регионы уже не могут выплачивать огромные единовременные подъемные. Уже поступали данные, что 56 из 85 российских регионов не имеют в бюджете средств для выплаты этих денег. Таким образом, восполнять потери врагу становится все сложнее.

Пока не стоит говорить, что какая-то из сторон имеет стратегическое преимущество. У России его уже нет. Фактически единственный участок, где они более-менее эффективно продвигаются, – Константиновка, где сложилась достаточно сложная ситуация. На остальных участках фронт либо замер, либо продвижение россиян там незначительно,

– отметил Рахманин.