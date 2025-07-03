СБУ и ОГП разоблачили депутата Волынского облсовета, который переправлял уклонистов за границу
- Депутата Волынского облсовета разоблачили в схеме переправки уклонистов за границу под видом волонтеров, получая до 5 тысяч долларов с каждого.
- Фигуранту сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Правоохранители разоблачили депутата Волынского областного совета, который был участником преступной схемы по переправке уклонистов за границу под видом волонтеров. Группа вывезла более 100 мужчин, получая до 5 тысяч долларов с каждого.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ и Офис генпрокурора.
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Как работала схема переправки уклонистов за границу
СБУ совместно с ОГП разоблачила действующего депутата Волынского областного совета, причастного к организации схемы незаконного выезда военнообязанных за границу.
По данным следствия, депутат входил в преступную группу, которую возглавляла бывшая заместитель председателя Волынской ОВА. Ее ранее уже задержала СБУ.
Как установило расследование, депутат обеспечивал уклонистов поддельными документами. Согласно этим бумагам указанные в них военнообязанные мужчины считались "волонтерами", которых Волынская ОВА отправляла за границу за гуманитарной помощью,
– говорится в сообщении.
Организаторы получали за такие "услуги" до 5 тысяч долларов США с каждого "клиента".
Депутат Волынского облсовета помогал уклонистам / Фото СБУ
Следствие установило, что с 2022 года злоумышленникам удалось переправить за границу более 100 человек.
На основе собранных доказательств СБУ сообщила фигуранту о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- участие в преступном сообществе или преступной организации;
- препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований;
- незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.
Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Напомним, СБУ разоблачила майора Воздушных сил, который оказался "кротом" элитного спецподразделения ФСБ. Он передавал координаты аэродромов, теперь ему грозит пожизненное заключение.