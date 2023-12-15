Депутат на Закарпатье взорвал три гранаты: сколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии

В Керецковском сельском совете 15 декабря депутат Сергей Батрин взорвал гранаты во время заседания. В результате инцидента пострадали несколько десятков человек, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Среди тяжелораненых также и сам местный депутат. Сейчас всеми травмированными заботятся медики.

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Что известно о состоянии пострадавших после инцидента в Закарпатье

Журналисты Укринформа, со ссылкой на собственные источники, отметили, что шестеро пострадавших в трагедии в Керецках находятся в тяжелом состоянии, среди них также взрывник, который бросил три гранаты во время сессии сельсовета в Керецках.

По данным источников, после трагического инцидента были госпитализированы 15 человек. Этим лицам оказывают медицинскую помощь в Свалявской и Мукачевской районных больницах области. Кроме того, там также подтвердили, что официальное количество пострадавших из-за подрыва на сессии Керецковского сельского совета достигает 26 человек.

О пострадавших высказался и начальник Закарпатской ОВ Виктор Никита. Он подтвердил, что все пациенты, доставленные в Свалявскую больницу, успешно прооперированы.

По его словам, сейчас медицинский персонал оказывает помощь еще лицам, которые получили тяжелые травмы и нуждаются в немедленной помощи.

Пять человек еще оперируют, их доставили в тяжелом состоянии. По ним пока информации нет,

– написал он.

Глава Закарпатской ОВА также рассказал, что лечебное учреждение полностью оборудовано для оказания квалифицированной медицинской помощи. Большинство раненых получили травмы средней тяжести, которые не представляют угрозы для жизни.

Кроме того, Никита заверил, что все лица получили необходимую медицинскую помощь и находятся под пристальным наблюдением медиков.

Каково состояние самого депутата-подрывателя

Журналист Виталий Глагола также рассказал, что сам взрывник жив и находится в Свалявской больнице после взрыва. По словам медийщика, состояние мужчины тяжелое, но прогнозы врачей оптимистичны.

Его палату охраняет полиция от самосуда родственников тех, кого это был в помещении в момент взрыва,

– сказал Глагола.

Впоследствии он рассказал, что операцию депутату-взрывнику завершили: у него было несмертельное ранение в живот.

В то же время журналист подчеркнул, что еще один депутат, который получил ранения, сейчас в очень тяжелом состоянии, ведь его голову ранил обломок гранаты. За его жизнь борются врачи.

"Еще трех человек отвезли в больницу в Ужгород. Ими уже займутся врачи областного центра", – написал он.

Напоследок Глагола отметил, что 15 человек, которые получили ранения, находятся в нормальном состоянии. В то же время еще один пострадавший находится в больнице города Мукачево, а некоторые из травмированных обратились в больницу с незначительными ранениями.