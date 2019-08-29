Депутат от "Слуги народа" проголосовал за назначение себя в Кабмин: фотодоказательство
Депутат от фракции "Слуга народа" Денис Малюська поддержал назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Сам он перед голосованием баллотировался на пост министра юстиции, а после – был им назначен.
Таким образом, получается, что Малюська проголосовал за назначение себя министром. Результаты поименного голосования опубликованы на сайте Верховной Рады Украины.
Интересно: В день своего формирования новый Кабмин сразу же собрался на первое заседание
Вместе с тем четверо других депутатов, которые были кандидатами на должности министров, участия в голосовании не принимали. Говорится о Михаиле Федорове, Анне Новосад, Владиславе Криклие и Алексее Оржеле.
Сразу же после голосования и избрания в правительство все пятеро сложили мандаты народных депутатов Украины.
Результаты голосования "Слуги народа" за назначение Кабмина / скрин с сайта ВРУ
Состав нового Кабинета Министров Украины:
- Алексей Гончарук – премьер-министр Украины;
- Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
- Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
- Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
- Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
- Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
- Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
- Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
- Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
- Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
- Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
- Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
- Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
- Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
- Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
- Андрей Загороднюк – министр обороны.
- Денис Малюська – министр юстиции.