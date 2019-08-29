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      Депутат от "Слуги народа" проголосовал за назначение себя в Кабмин: фотодоказательство

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      Денис Малюська проголосовал за назначение себя министром юстиции
      Денис Малюська проголосовал за назначение себя министром юстиции / скрін з YouTube

      Депутат от фракции "Слуга народа" Денис Малюська поддержал назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Сам он перед голосованием баллотировался на пост министра юстиции, а после – был им назначен.

      Таким образом, получается, что Малюська проголосовал за назначение себя министром. Результаты поименного голосования опубликованы на сайте Верховной Рады Украины.

      Интересно: В день своего формирования новый Кабмин сразу же собрался на первое заседание

      Вместе с тем четверо других депутатов, которые были кандидатами на должности министров, участия в голосовании не принимали. Говорится о Михаиле Федорове, Анне Новосад, Владиславе Криклие и Алексее Оржеле.

      Сразу же после голосования и избрания в правительство все пятеро сложили мандаты народных депутатов Украины.

      Результати голосування за склад Кабміну
      Результаты голосования "Слуги народа" за назначение Кабмина / скрин с сайта ВРУ

      Состав нового Кабинета Министров Украины:

      • Алексей Гончарук – премьер-министр Украины;
      • Дмитрий Кулеба – вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;
      • Михаил Федоров – вице-премьер-министр Украины – министр цифровой трансформации;
      • Тимофей Милованов – министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства;
      • Оксана Маркарова – министр финансов Украины;
      • Алексей Оржель – министр энергетики и защиты окружающей среды Украины;
      • Владислав Криклий – министр инфраструктуры Украины;
      • Елена Бабак – министр развития общин и территорий Украины;
      • Анна Новосад – министр образования и науки Украины;
      • Зоряна Скалецкая (Черненко) – министр здравоохранения Украины;
      • Владимир Бородянский – министр культуры, молодежи и спорта Украины;
      • Юлия Соколовская – министр социальной политики Украины;
      • Арсен Аваков – министр внутренних дел Украины;
      • Оксана Коляда – министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
      • Дмитрий Дубилет – министр Кабинета Министров Украины;
      • Вадим Пристайко – министр иностранных дел;
      • Андрей Загороднюк – министр обороны.
      • Денис Малюська – министр юстиции.
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Кабинет Министров Украины Слуга народа Открытие Верховной Рады
      Источник: 24 канал
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