Депутат от "Слуги народа" проголосовал за назначение себя в Кабмин: фотодоказательство

Депутат от фракции "Слуга народа" Денис Малюська поддержал назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Сам он перед голосованием баллотировался на пост министра юстиции, а после – был им назначен.

Таким образом, получается, что Малюська проголосовал за назначение себя министром. Результаты поименного голосования опубликованы на сайте Верховной Рады Украины.

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Вместе с тем четверо других депутатов, которые были кандидатами на должности министров, участия в голосовании не принимали. Говорится о Михаиле Федорове, Анне Новосад, Владиславе Криклие и Алексее Оржеле.

Сразу же после голосования и избрания в правительство все пятеро сложили мандаты народных депутатов Украины.



Результаты голосования "Слуги народа" за назначение Кабмина / скрин с сайта ВРУ

Состав нового Кабинета Министров Украины: