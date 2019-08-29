Депутат від "Слуги народу" проголосував за призначення себе до Кабміну: фотодоказ
Депутат від фракції "Слуга народу" Денис Малюська підтримав призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Сам він перед голосуванням кандидував на пост міністра юстиції, а опісля – був ним призначений.
Таким чином, виходить, що Малюська проголосував за призначення себе міністром. Результати поіменного голосування опубліковані на сайті Верховної Ради України.
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Натомість четверо інших депутатів, які кандидували на посади міністрів, участі у голосуванні не брали. Мовиться про Михайла Федорова, Ганну Новосад, Владислава Криклія та Олексія Оржеля.
Одразу ж після голосування та обрання до уряду усі п'ятеро склали мандати народних депутатів України.
Результати голосування "Слуги народу" за призначення Кабміну / скрін з сайту ВРУ
Склад нового Кабінету Міністрів України:
- Олексій Гончарук – прем'єр-міністр України;
- Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
- Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
- Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
- Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
- Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
- Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
- Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
- Анна Новосад – міністр освіти і науки України;
- Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;
- Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
- Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
- Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
- Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
- Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;
- Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;
- Андрій Загороднюк – міністр оборони;
- Денис Малюська – міністр юстиції.