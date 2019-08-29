Депутат від "Слуги народу" проголосував за призначення себе до Кабміну: фотодоказ

Депутат від фракції "Слуга народу" Денис Малюська підтримав призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Сам він перед голосуванням кандидував на пост міністра юстиції, а опісля – був ним призначений.

Таким чином, виходить, що Малюська проголосував за призначення себе міністром. Результати поіменного голосування опубліковані на сайті Верховної Ради України.

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Натомість четверо інших депутатів, які кандидували на посади міністрів, участі у голосуванні не брали. Мовиться про Михайла Федорова, Ганну Новосад, Владислава Криклія та Олексія Оржеля.

Одразу ж після голосування та обрання до уряду усі п'ятеро склали мандати народних депутатів України.



Результати голосування "Слуги народу" за призначення Кабміну / скрін з сайту ВРУ

Склад нового Кабінету Міністрів України: