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      Депутат від "Слуги народу" проголосував за призначення себе до Кабміну: фотодоказ

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      Денис Малюська проголосував за призначення себе міністром юстиції
      Денис Малюська проголосував за призначення себе міністром юстиції / скрін з YouTube

      Депутат від фракції "Слуга народу" Денис Малюська підтримав призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Сам він перед голосуванням кандидував на пост міністра юстиції, а опісля – був ним призначений.

      Таким чином, виходить, що Малюська проголосував за призначення себе міністром. Результати поіменного голосування опубліковані на сайті Верховної Ради України.

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      Натомість четверо інших депутатів, які кандидували на посади міністрів, участі у голосуванні не брали. Мовиться про Михайла Федорова, Ганну Новосад, Владислава Криклія та Олексія Оржеля.

      Одразу ж після голосування та обрання до уряду усі п'ятеро склали мандати народних депутатів України.

      Результати голосування за склад Кабміну
      Результати голосування "Слуги народу" за призначення Кабміну / скрін з сайту ВРУ

      Склад нового Кабінету Міністрів України:

      • Олексій Гончарук – прем'єр-міністр України;
      • Дмитро Кулеба – віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції;
      • Михайло Федоров – віце-прем'єр-міністр України - міністр цифрової трансформації;
      • Тимофій Милованов – міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства;
      • Оксана Маркарова – міністр фінансів України;
      • Олексій Оржель – міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;
      • Владислав Криклій – міністр інфраструктури України;
      • Олена Бабак – міністр розвитку громад і територій України;
      • Анна Новосад – міністр освіти і науки України;
      • Зоряна Скалецька (Черненко) – міністр охорони здоров'я України;
      • Володимир Бородянський – міністр культури, молоді та спорту України;
      • Юлія Соколовська – міністр соціальної політики України;
      • Арсен Аваков – міністр внутрішніх справ України;
      • Оксана Коляда – міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України;
      • Дмитро Дубілет – міністр Кабінету Міністрів України;
      • Вадим Пристайко – міністр закордонних справ;
      • Андрій Загороднюк – міністр оборони;
      • Денис Малюська – міністр юстиції.
      blog_ava
      Новим прем'єр-міністром України став Олексій Гончарук
      сьогодні
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      Теги: Верховна Рада Новини політики Новини України Кабінет Міністрів України Відкриття Верховної Ради Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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