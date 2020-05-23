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Депутата Давыденко нашли застреленным в собственном офисе: что известно

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Валерия Давыденко застрелили в Киеве 23 мая - что известно
Валерий Давиденко / nosivka.info

В Киеве нашли застреленным депутата из группы "Доверие" Валерия Давиденко. 23 мая его нашли с огнестрельным ранением в собственном офисе. В полиции 24 каналу сказали, что не исключают никаких версий, включая самоубийство.

Заместитель главы МВД Антон Геращенко на своей фейсбук-странице уточнил, что тело Давыденко нашли в туалете. По предварительным данным его обнаружила уборщица в здании Печерского района по улице Большая Васильковская, 4.

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Возле тела якобы нашли пистолет. Было ли это убийство или самоубийство выяснят правоохранители. Сейчас работает следственная группа.

В то же время силовики окружили дом, где нашли тело Давиденко.

вбивство Давиденка

Полиция возле офиса убитого Давыденко / Фото из телеграм-канала Сергея Лещенко

Что известно о Валерии Давиденко?

  • Валерий Давиденко родился 16 марта 1973 года. Он давно в украинской политике. Во времена Януковича он был заместителем министра АПК в правительстве Азарова.
  • После Майдана был избран народным депутатом и вошел во фракцию БПП. На выборах 2019 года прошел в Раду как самовыдвиженец от Черниговской области. Впоследствии вступил в депутатскую группу "Доверие".
  • Недвижимость и автомобили покойного Давыденко были записаны на его гражданскую жену. Аграрный бизнес – на старую мать.
  • Давыденко также был членом комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, член групп по межпарламентским связям с Чехией, Венгрией, Бразилией, Эмиратами и Аргентиной.

Что известно о скандалах, связанных с Давыденко?С его именем связан ряд коррупционных скандалов. В частности, когда он был заместителем министра АПК в правительстве Азарова, подчиненная ему Государственная Продовольственная Зерновая Компания получила от Китая 1,5 миллиарда долларов в обмен на поставку зерна в КНР.

Не менее как 200 миллионов долларов из этой суммы были выведены в оффшоры.

Автор: Олег Терещенко
Теги: Убийство Новости Украины Жертвы Верховная Рада Новости Киева
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