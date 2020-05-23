Страшная весть: Разумков требует немедленно расследовать смерть депутата Давыденко
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 23 мая отреагировал на смерть народного депутата Валерия Давиденко. Он призвал правоохранителей оперативно провести расследование.
Глава парламента выразил соболезнования в связи со смертью народного депутата. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.
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Он также призвал правоохранителей быть максимально объективными.
Сегодня Верховную Раду всколыхнула страшная весть о трагической смерти нашего коллеги по парламенту Валерия Давыденко... Расследование должно быть оперативным,
– заявил Разумков.
Что известно о смерти депутата Давыденко
- Валерия Давиденко 23 мая нашли с простреленной головой в собственном офисе в Киеве.
- На депутата наткнулась уборщица в туалете. Он был там на офисном кресле.
- Полиция Киева начала расследовать смерть нардепа Давыденко как "умышленное убийство". В то же время там не исключают никаких версий, включая самоубийство.
Обратите внимание! Глава парламентской группы "Доверие" Сергей Шахов не верит в самоубийство Давиденко. Он настаивает на том, что его убили.
Кто такой Валерий Давиденко?47-летний нардеп из группы "Доверие" в парламенте. В политике Давыденко давно. Во времена Януковича работал заместителем министра АПК в правительстве Азарова. После Революции Достоинства стал народным депутатом и вошел во фракцию БПП. На выборах 2019 года прошел в Раду как самовыдвиженец от Черниговской области.
С именем Давыденко связаны и коррупционные скандалы. В частности, во время работы заместителем министра АПК в правительстве Азарова, подчиненная ему Государственная Продовольственная Зерновая Компания получила от Китая 1,5 миллиарда долларов. Это произошло в обмен на поставку зерна в КНР. Не менее 200 миллионов долларов из этой суммы тогда были выведены в оффшоры и не найдены.