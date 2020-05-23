Страшна звістка: Разумков вимагає негайно розслідувати смерть депутата Давиденка

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков 23 травня відреагував на загибель народного депутата Валерія Давиденка. Він закликав правоохоронців оперативно провести розслідування.

Глава парламенту висловив співчуття у зв'язку зі смертю народного депутата. Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

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Він також закликав правоохоронців бути максимально об'єктивними.

Сьогодні Верховну Раду сколихнула страшна звістка про трагічну смерть нашого колеги по парламенту Валерія Давиденка... Розслідування має бути оперативним,

– заявив Разумков.

Що відомо про смерть депутата Давиденка

Валерія Давиденка 23 травня знайшли з простреленою головою у власному офісі в Києві.

На депутата натрапила прибиральниця в туалеті. Він був там на офісному кріслі.

Поліція Києва почала розслідувати смерть нардепа Давиденко як "навмисне вбивство". Водночас там не виключають жодних версій, включно з самогубством.

Зверніть увагу! Голова парламентської групи "Довіра" Сергій Шахов не вірить в самогубство Давиденка. Він наполягає на тому, що його вбили.

Хто такий Валерій Давиденко? 47-річний нардеп з групи "Довіра" в парламенті. В політиці Давиденко давно. В часи Януковича працював заступником міністра АПК в уряді Азарова. Після Революції Гідності став народним депутатом та увійшов у фракцію БПП. На виборах 2019 року пройшов до Ради як самовисуванець від Чернігівської області.



З іменем Давиденка пов'язані й корупційні скандали. Зокрема, під час роботи заступником міністра АПК в уряді Азарова, підпорядкована йому Державна Продовольча Зернова Компанія отримала від Китаю 1,5 мільярда доларів. Це відбулося в обмін на поставку зерна в КНР. Не менш як 200 мільйонів доларів з цієї суми тоді були виведені в офшори та не знайдені.