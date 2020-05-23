Смерть депутата Давиденка: колеги відкидують версію про самогубство

У центрі Києва 23 травня знайшли застреленим у своєму офісі депутата Валерія Давиденка. Його колега по депутатській групі "Довіра" Сергій Шахов виключив версію про самогубство парламентаря.

Що каже Сергій Шахов

Голова парламентської групи "Довіра" у коментарі "Громадському" відкинув, мабуть, найочевиднішу (але не обов'язково достовірну) версію того, що сталося.

Важливо Депутата Давиденка знайшли застреленим у власному офісі: що відомо

Я переконаний, що ця людина не могла скоїти самогубство Я наполягаю на тому, що його вбили. Треба проводити розслідування,

– заявив Сергій Шахов.

Він підкреслив, що бачився з Валерієм Давиденком на засіданнях Верховної Ради, які саме закінчилися напередодні.

"Ми не спілкувалися з ним. Та якби людина мала якісь проблеми, він би порадився", – переконаний парламентар.

Та й по фейсбуку Валерія Давиденка одразу не скажеш, що ця людина планувала самогубство. Серед його останніх постів є святкування Дня вишиванки, забезпечення медиків засобами захисту, робоча поїздка на Львівщину тощо.

Конспірологічна версія від Ігоря Мосійчука

Екснардеп від "Радикальної партії" Ігор Мосійчук також заявив, що не вірить у самогубство Давиденка. Мовляв, його однозначно вбили через буцімто причетність до корупційних схем.

За його словами, Давиденко разом з колегою Борисом Приходьком причетні до розкрадання двох мільярдів гривень з аграрного фонду. Щоправда, поки це лише заяви Ігоря Мосійчука.

Смерть Валерія Давиденка: коротко

Його 23 травня знайшли з простреленою головою у власному офісі у Києві.

Депутата знайшла прибиральниця у туалеті. Що доволі незвично, він був там на офісному кріслі.

Наразі поліція розслідує справу як умисне вбивство. Слід зазначити, що обставини дійсно можуть вказувати на самогубство.

Що відомо про Валерія Давиденка?Валерієві Давиденку було 47 років, а родом він з Носівки Чернігівської області. Вперше він пройшов до Верховної Ради у 2014 році разом з "Блоком Петра Порошенка".



У 2019 році переобраний на мажоритарному окрузі у Чернігівській області. Увійшов до депутатської групи "Довіра". За часів Януковича був заступником міністра аграрної політики в уряді Азарова.